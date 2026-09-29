Без мита для всіх країн відкривати експорт брухту ризиковано – EBA
В EBA пропонують встановити єдине мито €180 за тонну для всіх країн
Європейська Бізнес Асоціація закликала зберегти нульову квоту на експорт металобрухту до моменту, коли в Україні запрацює єдиний механізм експортного мита.
В Асоціації пропонують встановити ставку €180 за тонну для всіх країн і лише після цього розглядати відкриття експорту.
Аргумент перший – ризик втрати сировини. У 2025 році експорт брухту зріс на 53% і склав 448,68 тис. тонн. У разі скасування обмежень відтік може ще більше зрости.
Аргумент другий – бюджетний ефект. За оцінками EBA, переробка тонни брухту всередині України може забезпечити близько 15 тис. грн податків і зборів та $1,2 тис. валютної виручки. Прямий експорт дає у кілька разів менше валюти та значно менше податків.
Аргумент третій – ризик обходу мит. Раніше частина брухту експортувалася до ЄС, а потім перепродавалася далі. За оцінками бізнесу, втрати бюджету від такої моделі могли становити близько 4 млрд грн на рік.
Тому в EBA наполягають: спочатку однакове мито €180 за тонну для всіх країн, потім – можливе відкриття експорту.
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