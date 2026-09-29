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Без мита для всіх країн відкривати експорт брухту ризиковано – EBA

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Без мита для всіх країн відкривати експорт брухту ризиковано – EBA
За оцінками Асоціації, переробка брухту в Україні приносить більше податків і валютної виручки, ніж його експорт
фото: depositphotos.com

В EBA пропонують встановити єдине мито €180 за тонну для всіх країн

Європейська Бізнес Асоціація закликала зберегти нульову квоту на експорт металобрухту до моменту, коли в Україні запрацює єдиний механізм експортного мита. 

В Асоціації пропонують встановити ставку €180 за тонну для всіх країн і лише після цього розглядати відкриття експорту.

Аргумент перший – ризик втрати сировини. У 2025 році експорт брухту зріс на 53% і склав 448,68 тис. тонн. У разі скасування обмежень відтік може ще більше зрости.

Аргумент другий – бюджетний ефект. За оцінками EBA, переробка тонни брухту всередині України може забезпечити близько 15 тис. грн податків і зборів та $1,2 тис. валютної виручки. Прямий експорт дає у кілька разів менше валюти та значно менше податків.

Аргумент третій – ризик обходу мит. Раніше частина брухту експортувалася до ЄС, а потім перепродавалася далі. За оцінками бізнесу, втрати бюджету від такої моделі могли становити близько 4 млрд грн на рік.

Тому в EBA наполягають: спочатку однакове мито €180 за тонну для всіх країн, потім – можливе відкриття експорту.

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Теги: експорт металургія тарифи Європа

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