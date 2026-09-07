«Не хочеш в укриття – твоя справа». Ритейлери запропонували нові правила реагування на тривоги

Асоціація ритейлерів запропонувала розділити відповідальність за безпеку між торговельними центрами та їхніми повнолітніми відвідувачами

Українські ритейлери запропонували змінити підхід до відповідальності торговельно-розважальних центрів за відвідувачів під час повітряних тривог. ТРЦ має попередити людину про небезпеку та забезпечити можливість пройти в укриття, однак повнолітній відвідувач повинен сам відповідати за рішення залишитися у торговельному центрі. Про це голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук розповів в інтерв'ю «Главкому».

За словами Жука, питання розмежування відповідальності між бізнесом і відвідувачами потребує чіткого врегулювання. Зі свого боку торговельний центр має виконати передбачені заходи безпеки: повідомити про початок повітряної тривоги, закликати відвідувачів перейти в укриття та забезпечити доступ до нього.

Водночас, на думку голови Асоціації ритейлерів, після цього повнолітня людина має сама вирішувати, чи залишати приміщення.

«ТРЦ зі свого боку повинен повідомити людину про повітряну тривогу, проінформувати про необхідність пройти в укриття та забезпечити таку можливість. Але якщо після цього повнолітня людина свідомо приймає рішення залишитися у ТРЦ і не йти в укриття, вона має нести відповідальність за власне рішення», – пояснив Жук.

Він порівняв таку ситуацію з рішенням людини залишитися у квартирі під час повітряної тривоги. За його словами, якщо вдома громадянин сам вирішує, чи спускатися до укриття, постає питання, чому за аналогічне рішення відвідувача торговельного центру відповідальність має нести бізнес.

«Ми вважаємо, що відповідальність має бути розділена: бізнес зобов’язаний виконати всі передбачені заходи безпеки та належно попередити відвідувача, але особисте рішення повнолітньої людини після такого попередження також має залишатися її відповідальністю», – наголосив голова Асоціації ритейлерів.

Пропозиція пролунала на тлі різкого збільшення тривалості повітряних тривог, які дедалі сильніше впливають на роботу торговельних центрів. За даними Української ради торгових центрів, у серпні тривоги припали на 21,8% робочого часу ТЦ – це новий антирекорд. Роком раніше показник становив 9,4%.

Асоціація ритейлерів також підтримала запровадження диференційованих рівнів повітряної тривоги. Йдеться про «жовтий» і «червоний» рівні, які дозволять бізнесу продовжувати роботу за меншої загрози та зупиняти її у разі підвищеної небезпеки.

Уряд уже ухвалив відповідні зміни. За «жовтого» рівня, який передбачений у разі атаки дронів, бізнес зможе продовжувати роботу за умови дотримання вимог безпеки та доступу до укриттів. «Червоний» рівень означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей до укриття.

Жук пояснював, що нинішня кількість і тривалість тривог роблять нормальну роботу бізнесу дедалі складнішою. Для ритейлу та ТРЦ це означає багатогодинні простої, втрату відвідувачів, продажів і, відповідно, фінансові збитки.

Загалом Асоціація ритейлерів працює над трьома ініціативами для підтримки галузі під час війни. Крім нових правил реагування на повітряні тривоги, ритейлери запропонували тимчасово знизити ставку еквайрингу з близько 0,7% до 0,3%.

Раніше Жук розповів «Главкому», що після російських ударів по складах і розподільчих центрах втрати українського ритейлу вже вимірюються мільярдами гривень. Водночас підстав говорити про масову зупинку великих торговельних мереж наразі немає.