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Зеленський: Україна заблокувала Росії продаж нафти й газу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський: Україна заблокувала Росії продаж нафти й газу
Україна має можливості відповідати на російські удари діями, які створюють ризики для російської економіки
фото з відкритих джерел

Президент розповів про відповідь Києва на російські атаки по енергетичній інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після російських атак на українську електроенергетику Київ заблокував Москві можливість продавати нафту й газ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зеленський розповів про це в інтерв’ю виданню, відповідаючи на запитання про можливі кроки для зниження рівня ескалації між Україною та Росією напередодні зими.

«Коли вони атакували нашу електроенергію, ми заблокували їм можливість продавати нафту й газ», – сказав президент.

Заява прозвучала в контексті обговорення заходів, які можуть стосуватися енергетики, постачання зерна, електроенергії та експорту російських енергоносіїв. Водночас Зеленський не уточнив у наведеному фрагменті інтерв’ю, які саме дії України він має на увазі, говорячи про блокування можливості Росії продавати нафту й газ.

Президент також наголосив на значенні російських доходів від енергетичного сектору для продовження війни.

«Путіну потрібні гроші. Путін хоче грошей, щоб продовжувати війну», – заявив Зеленський.

За словами президента, Росія розраховує використати зимовий період для посилення тиску на Україну. Йдеться, зокрема, про очікування Москви щодо наслідків атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Зеленський вважає, що Україна має можливості відповідати на російські удари діями, які створюють ризики для російської економіки. Окремо він згадав український аграрний експорт. За його словами, проблеми з постачанням українського зерна на світові ринки можуть впливати на ціни на продовольство та створювати ризики для продовольчої стабільності.

Україна атакує нафтову інфраструктуру РФ

Заява Зеленського пролунала після серії українських ударів по об’єктах нафтової промисловості Росії.

7 вересня президент підтвердив ураження нафтопереробних заводів у Рязанській області, Пермському краї та Татарстані. За його словами, українські сили також уразили місце зберігання та запуску ударних безпілотників у Курській області та ціль в акваторії Чорного моря.

Раніше «Главком» писав, що серед цілей українських далекобійних ударів були не лише російські нафтові об’єкти, а й аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та логістична інфраструктура. Зеленський розповідав про масштаб українських ударів по «нафтовому гаманцю» Росії.

Окремо українські удари по нафтовому сектору вже створювали ризики для російського експорту. «Главком» писав, що після зміни пріоритетів атак під загрозою опинилися не лише нафтопереробні підприємства, а й танкери та морська логістика, пов’язана з вивезенням російської нафти.

Нагадаємо, 7 вересня Зеленський підтвердив удари по російських НПЗ у трьох регіонах РФ. Йдеться про підприємства у Рязанській області, Пермському краї та Татарстані. 

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Теги: росія експорт путін гроші Володимир Зеленський Україна президент інфраструктура блокування

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