Росія знищила склад відомого виробника морозива

За фактом удару порушено кримінальне провадження, а розмір збитків компанія ще підраховує

Російська атака 5 вересня вщент зруйнувала охолоджувальний склад компанії «Рудь» у Житомирі разом з адміністративно-побутовими приміщеннями. Про це пише «Главком» із посиланням на NV Бізнес, якому розповіла начальниця юридичного відділу компанії Ольга Блажкевич.

За словами Блажкевич, близько 16:05 російський безпілотник влучив в об'єкт компанії на південно-східній околиці Житомира. Внаслідок удару повністю зруйновані будівля охолоджувального складу та адміністративно-побутові приміщення. Загальна площа руйнувань – 4350 кв. м.

На складі перебували готова продукція (товари в обороті), навантажувальна техніка та інше майно компанії. Про те, що саме з цього вціліло, Блажкевич не розповіла.

«За фактом влучання безпілотника 5 вересня 2026 року було порушено кримінальне провадження, яке внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – сказала вона.

Розмір завданих збитків «Рудь» зараз підраховує.

Про масштабну пожежу після ударів по Житомиру того дня «Главком» писав одразу: начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко підтвердив влучання і повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури, але не назвав підприємство.

Що відомо про компанію

«Рудь» – виробник морозива та інших заморожених продуктів із Житомира. За даними Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОДА, підприємство є найбільшим в Україні виробником морозива та одним із лідерів ринку заморожених продуктів. За даними пресслужби, його частка ринку становить 30%.

фото з відкритих джерел

Компанія працює з 1998 року. Її виробничий комплекс у Житомирі має власну сировинну базу й щороку переробляє понад 35 тис. тонн молока. Продукцію «Рудь» продають у понад 75 тис. торгових точок в Україні. Це також найбільший український експортер морозива: товари постачають до понад 36 країн, зокрема до мереж Lidl, Kaufland, REWE, Billa, Aldi, Tesco, Auchan, Carrefour і Metro. Крім морозива, підприємство випускає заморожені овочі та ягоди, тісто, хлібобулочні вироби, молочну продукцію й напівфабрикати.

За даними YouControl, які наводить NV Бізнес, виторг компанії за перше півріччя 2026 року зріс на 13,4% – до 2,5 млрд грн, а прибуток знизився на 17,2% – до 245,5 млн грн.

Нагадаємо, 5 вересня після одного з влучань у Житомирі спалахнула масштабна пожежа, а густий дим було видно з різних районів міста. Тоді «Главком» писав, що під ударом міг опинитися Житомирський маслозавод, який працює під брендом «Рудь», але цього офіційно не підтверджували.