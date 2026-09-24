Металурги назвали умову для відновлення експорту брухту

Тонна брухту після переробки в Україні може приносити близько 15 тис. грн податків і зборів та близько $1,2 тис. валютних надходжень

Україна має зберігати нульову квоту на експорт металобрухту доти, доки не буде створено ефективний механізм, який забезпечить державі реальні доходи від таких поставок. Про це заявила Федерація металургів України.

У Федерації звертають увагу, що попереднє експортне мито у €180 за тонну діяло десять років. Після завершення цього періоду з 16 вересня ставка повернулася до €10 за тонну.

Саме тому, на думку представників галузі, зараз відкривати експорт без додаткового врегулювання не можна.

«Позиція металургів однозначна: відкривати експорт до врегулювання питання мита не можна», – йдеться у позиції Федерації.

Металурги зазначають, що попередня практика експорту до ЄС із використанням преференційного режиму не забезпечувала державі достатніх бюджетних надходжень. Тому майбутня модель мита має працювати незалежно від того, до якої країни постачається український брухт.

У Федерації також порівнюють економічний ефект від експорту сировини та її переробки в Україні. За галузевими розрахунками, одна тонна брухту після переробки в металопродукцію може приносити близько 15 тис. грн податків і зборів та близько $1,2 тис. валютних надходжень. При прямому експорті валютна виручка становить приблизно $250–350 на тонну, а податковий ефект є значно нижчим.

Тимчасове зменшення споживання брухту всередині країни у Федерації пов'язують із російськими ударами та вимушеним скороченням роботи металургійних підприємств. Після їх відновлення потреба у сировині може збільшитися.

До того ж брухт має дедалі більше значення для декарбонізації галузі та виконання вимог CBAM через нижчий вуглецевий слід.

«Ми не виступаємо проти експорту. Йдеться лише про послідовність рішень: спочатку держава має законодавчо відновити ефективне експортне мито, яке працюватиме для всіх напрямків, і лише після цього можна переглядати нульову квоту», – кажуть у Федерації металургів.

Раніше представники брухтозаготівельної галузі пропонували відновити поставки передусім до ЄС. До обмеження експорту значна частина брухту прямувала через Польщу, а далі – до Туреччини. За наведеними даними, податкові надходження в Україні становили близько 104 грн на тонну.