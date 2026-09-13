Як врятувати бізнес від російських атак? Прем’єр розкрив план уряду

Корецький наголосив на необхідності розвивати підземну інфраструктуру для логістики, енергетики та інших сфер

Уряд планує використовувати державні приміщення для бізнесу, спрощувати логістику через кордон та створити механізм компенсації до 40–50% збитків від російських атак

Україна має готуватися не лише до чергової зими в умовах російських атак, а й до тривалого протистояння з Росією. Навіть у разі припинення вогню немає гарантій, що агресія не повториться. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

За словами Корецького, російські удари по цивільній інфраструктурі та бізнесу є терором, а тому Україна має реагувати на них комплексно – як військовими засобами, так і заходами із захисту підприємств. «Унікального, одного єдиного інструмента, як вирішити цю проблему, не існує. Це нестандартна ситуація – війна у своїй самій активній фазі», – зазначив прем’єр.

Він наголосив, що активи, які атакує Росія, не мають стосунку до військових цілей. «Те, що активи, які б'ють росіяни, нічого спільного з військовими цілями не мають, – це факт. Це чистий терор», – сказав Корецький.

Прем’єр розповів, що уряд перебуває у постійному діалозі з представниками різних галузей та бізнесом, аби оперативно реагувати на їхні потреби. За його словами, уряд провів ревізію складських і виробничих приміщень, які перебувають у державній власності, та планує запропонувати їх бізнесу. «Потрібно чути, що бізнес потребує саме в цей конкретний момент часу, і максимально реагувати на цю потребу», – наголосив Корецький.

Окремим напрямом він назвав децентралізацію – не лише в енергетиці, а й у логістиці та інших секторах. За словами прем’єра, уряд уже має план взаємодії з ритейлерами та логістичними компаніями.

Також Україна домовляється із сусідніми державами про спрощення логістичних процедур і швидкий перетин кордону для вантажів. «Маємо план, як робити певні логістичні процедури з нашими країнами-сусідами. Розмовляємо про гнучку систему перетину кордону, швидку, безперебійну, певним чином такий fast track для того, щоб формувати логістичні вантажі», – розповів прем’єр.

Водночас Корецький наголосив на необхідності розвивати підземну інфраструктуру для логістики, енергетики та інших сфер. За його словами, це довгострокове рішення, реалізація якого може зайняти роки.

«Це займає роки. Але якщо не почнемо сьогодні, то через два роки також нічого не буде», – сказав він. Прем’єр також закликав готуватися до тривалого протистояння.

«Ми всі хочемо миру, всі прагнуть досягнення миру. Скільки триватиме війна – не знає ніхто. Тому, по-перше, треба з цих міркувань готуватися і фізично, і ментально», – наголосив Корецький.

Він додав, що навіть після припинення вогню Україна не може виключати повторення російської агресії. «Навіть якщо і буде досягнуто зупинки вогню, ніхто не знає. Історія повторюється, і ворог нікуди не дівається. Тому потрібно закладати фундаменти, як жити в довгостроковій перспективі», – зазначив прем’єр.

Ще одним напрямом глава уряду назвав страхування бізнесу від воєнних ризиків. За його словами, класична модель страхування в нинішніх умовах не працює, тому уряд планує створити окремий бюджетний механізм для компенсації збитків від російських атак.

Корецький пояснив, що держава хоче разом із міжнародними партнерами сформувати резерв для покриття частини збитків бізнесу. Йдеться про покриття до 40–50% завданих війною втрат за спрощеною процедурою. «Тут повинна бути негайна відповідь», – наголосив прем’єр. За його словами, основою державної політики має залишатися постійний діалог із бізнесом, практична допомога та швидке реагування на нові виклики.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Нагадаємо, що через російські удари по складах і розподільчих центрах торговельні мережі почали перебудовувати логістику, розосереджувати запаси та активніше використовувати прямі поставки від виробників. У частині магазинів покупці вже зіткнулися з тимчасовою відсутністю окремих товарів, однак системного дефіциту продуктів ритейлери не прогнозують. Водночас через зростання витрат на транспортування, оренду та резервні склади дорожча логістика у перспективі може позначитися на вартості товарів.