Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Як врятувати бізнес від російських атак? Прем’єр розкрив план уряду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Як врятувати бізнес від російських атак? Прем’єр розкрив план уряду
Корецький наголосив на необхідності розвивати підземну інфраструктуру для логістики, енергетики та інших сфер
фото: glavcom.ua

Уряд планує використовувати державні приміщення для бізнесу, спрощувати логістику через кордон та створити механізм компенсації до 40–50% збитків від російських атак

Україна має готуватися не лише до чергової зими в умовах російських атак, а й до тривалого протистояння з Росією. Навіть у разі припинення вогню немає гарантій, що агресія не повториться. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

За словами Корецького, російські удари по цивільній інфраструктурі та бізнесу є терором, а тому Україна має реагувати на них комплексно – як військовими засобами, так і заходами із захисту підприємств. «Унікального, одного єдиного інструмента, як вирішити цю проблему, не існує. Це нестандартна ситуація – війна у своїй самій активній фазі», – зазначив прем’єр.

Він наголосив, що активи, які атакує Росія, не мають стосунку до військових цілей. «Те, що активи, які б'ють росіяни, нічого спільного з військовими цілями не мають, – це факт. Це чистий терор», – сказав Корецький.

Прем’єр розповів, що уряд перебуває у постійному діалозі з представниками різних галузей та бізнесом, аби оперативно реагувати на їхні потреби. За його словами, уряд провів ревізію складських і виробничих приміщень, які перебувають у державній власності, та планує запропонувати їх бізнесу. «Потрібно чути, що бізнес потребує саме в цей конкретний момент часу, і максимально реагувати на цю потребу», – наголосив Корецький.

Окремим напрямом він назвав децентралізацію – не лише в енергетиці, а й у логістиці та інших секторах. За словами прем’єра, уряд уже має план взаємодії з ритейлерами та логістичними компаніями.

Також Україна домовляється із сусідніми державами про спрощення логістичних процедур і швидкий перетин кордону для вантажів. «Маємо план, як робити певні логістичні процедури з нашими країнами-сусідами. Розмовляємо про гнучку систему перетину кордону, швидку, безперебійну, певним чином такий fast track для того, щоб формувати логістичні вантажі», – розповів прем’єр.

Водночас Корецький наголосив на необхідності розвивати підземну інфраструктуру для логістики, енергетики та інших сфер. За його словами, це довгострокове рішення, реалізація якого може зайняти роки.

«Це займає роки. Але якщо не почнемо сьогодні, то через два роки також нічого не буде», – сказав він. Прем’єр також закликав готуватися до тривалого протистояння.

«Ми всі хочемо миру, всі прагнуть досягнення миру. Скільки триватиме війна – не знає ніхто. Тому, по-перше, треба з цих міркувань готуватися і фізично, і ментально», – наголосив Корецький.

Він додав, що навіть після припинення вогню Україна не може виключати повторення російської агресії. «Навіть якщо і буде досягнуто зупинки вогню, ніхто не знає. Історія повторюється, і ворог нікуди не дівається. Тому потрібно закладати фундаменти, як жити в довгостроковій перспективі», – зазначив прем’єр.

Ще одним напрямом глава уряду назвав страхування бізнесу від воєнних ризиків. За його словами, класична модель страхування в нинішніх умовах не працює, тому уряд планує створити окремий бюджетний механізм для компенсації збитків від російських атак.

Корецький пояснив, що держава хоче разом із міжнародними партнерами сформувати резерв для покриття частини збитків бізнесу. Йдеться про покриття до 40–50% завданих війною втрат за спрощеною процедурою. «Тут повинна бути негайна відповідь», – наголосив прем’єр. За його словами, основою державної політики має залишатися постійний діалог із бізнесом, практична допомога та швидке реагування на нові виклики.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Нагадаємо, що через російські удари по складах і розподільчих центрах торговельні мережі почали перебудовувати логістику, розосереджувати запаси та активніше використовувати прямі поставки від виробників. У частині магазинів покупці вже зіткнулися з тимчасовою відсутністю окремих товарів, однак системного дефіциту продуктів ритейлери не прогнозують. Водночас через зростання витрат на транспортування, оренду та резервні склади дорожча логістика у перспективі може позначитися на вартості товарів.

Читайте також:

Теги: економіка війна бізнес обстріл росіяни Сергій Корецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони відбиваючи контратаки противника, змогли звільнити Запорізьке, майже повністю витіснити противника з Березового
Росіяни перейшли до оборони: ЗСУ тиснуть на двох напрямках
4 вересня, 12:35
Підприємство забезпечує потреби російської армії
Сили оборони вдарили по російському виробнику ракетного палива
16 серпня, 12:52
Росіяни скинули вісім ФАБ-250 на Краматорськ
Удар по Краматорську. Кількість постраждалих зросла до 18 людей
14 серпня, 10:01
Сестра Кім Чен Ина відкинула слова Зеленського про допомогу Росії
Північна Корея відреагувала на заяву Зеленського про відправку військ до Росії
19 серпня, 19:20
Страховий ринок України отримав тривожний сигнал через воєнні збитки
Гендиректор Національної асоціації страховиків розказав про тривожний сигнал, який отримав ринок
21 серпня, 17:05
Стадіон ім. В. Лобановського у Києві
Вибух біля стадіону «Динамо» під час тривоги: Суркіс повідомив, чи є пошкодження
27 серпня, 12:23
Ліцей постраждав від російського обстрілу 2 вересня
Вчителька проводила онлайн-урок у пошкодженому після обстрілу ліцеї Одеси
4 вересня, 19:29
Путін розраховує зламати Україну ударами по інфраструктурі
WP: Путін сприйняв візит глави ЦРУ як слабкість США
4 вересня, 18:55
Наслідки обстрілу Київщини 9 вересня
На Київщині через атаки РФ за добу постраждали троє людей
10 вересня, 08:54

Економіка

Як врятувати бізнес від російських атак? Прем’єр розкрив план уряду
Як врятувати бізнес від російських атак? Прем’єр розкрив план уряду
Як рятувати бюджет під час війни: міністр економіки назвав три головні джерела грошей
Як рятувати бюджет під час війни: міністр економіки назвав три головні джерела грошей
Буданов вказав на зростаючу глобальну присутність України, – CNN
Буданов вказав на зростаючу глобальну присутність України, – CNN
Ціна електроенергії має визначатися ринком, а не прайс-кепами, – ICC Ukraine
Ціна електроенергії має визначатися ринком, а не прайс-кепами, – ICC Ukraine
Умови експорту металобрухту мають бути однаковими для всіх країн – експерт 
Умови експорту металобрухту мають бути однаковими для всіх країн – експерт 
Нацкомісія запровадила контроль за водоканалами: що перевірятимуть
Нацкомісія запровадила контроль за водоканалами: що перевірятимуть

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
94K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua