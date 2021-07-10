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    Закупівлю вугілля партнерами Коломойського розслідують у Ізраїлі – ЗМІ

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    Коломойський запевняє, що не веде справи з білоруським мільярдером Варабеєм - Закупівлю вугілля партнерами Коломойського розслідують у Ізраїлі – ЗМІ
    Коломойський запевняє, що не веде справи з білоруським мільярдером Варабеєм
    Фото: УНІАН

    Український олігарх заперечує причетність до шахрайської оборудки

    Поліція Ізраїлю почала розслідування шахрайства, в якому нібито бере участь олігарх Ігор Коломойський і кілька його соратників. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на власне джерело.

    Як випливає з повідомлення, ділові партнери Коломойського нібито не заплатили $20 млн за вугілля, яке вони купили в 2019 році у компанії білоруського олігарха Миколи Варабея і перепродали «Центренерго».

    Також джерело зазначає, що спільники українського олігарха закрили свою компанію замість того, щоб заплатити за вугілля. У квітні представники продавця звернулися в поліцію Ізраїлю, громадянами якого є Коломойський та його соратники, і подали заяву про Ймовірне шахрайство. Розслідування триває.

    Наразі жодному з фігурантів не було пред'явлено звинувачення. У свою чергу, Коломойський заявив Kyiv Post, що йому нічого не відомо про кримінальне розслідування, в якому він нібито фігурує в Ізраїлі. Він також зазначив, що не веде справи з білоруським олігархом Варабеєм.

    Як повідомлялося раніше, Верховна Рада у першому читанні схвалила ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт №5599, який визначатиме статус олігарха.

    Нагадаємо, що на думку економіста Бориса Кушнірука, Фонд державного майна добивається додаткового зниження цін на вугілля з державних шахт для «Центренерго», щоб створити видимість інвестиційної привабливості компанії перед приватизацією.

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    Теги: Ігор Коломойський ЗМІ Верховна Рада шахрайство Ізраїль вугілля Олександр Данилюк розслідування Фонд державного майна Центренерго поліція
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    Закупівлю вугілля партнерами Коломойського розслідують у Ізраїлі – ЗМІ