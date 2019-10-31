Хто з депутатів голосував проти арешту нардепа Дубневича (список)



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За арешт Ярослава Дубневича проголосували 229 нардепів, проти проголосували лише восьмеро народних обранців

Верховна Рада дала згоду на арешт народного депутат Ярослава Дубневича. За відповідне рішення проголосували 229 нардепів за мінімально необхідних 226. Проти проголосували лише восьмеро народних обранців.

Висловили незгоду з арештом Дубневича троє депутатів із фракції «Опозиційна платформа-За життя» - Сергій Дунаєв, Тарас Козак і Ренат Кузьмін; двоє депутатів із групи «За майбутнє» - Віктор Балога та Ігор Палиця та троє позафракційних нардепів – Ігор Молоток, Дмитро Шенцев і Сергій Лабазюк.

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Поіменне голосування

Перед голосуванням генеральний прокурор Руслан Рябошапка з парламентськой трибуни заявив, що Ярослав Дубневич, будучи головою комітету з питань транспорту, організував схему розкрадання коштів «Укрзалізниці» при закупівлі, в результаті якої ним і ще вісьмома особами, залученими до схеми, була завдана шкода державному бюджеті на загальну суму в 93 млн грн.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними та обгрунтованими подання Генпрокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту народного депутата Ярослава Дубневича.

Наразі Рада розглядає зняття недоторканності з нардепа Дубневича.

Напередодні Дубневич заявив, що не проти зняття з нього недоторканності, оскільки вважає себе невинним, а переслідування – політичним.

«Я готовий відповідати... Що стосується чуток, що Дубневич утече - я наразі на комітеті, завтра (31 жовтня, - ред) буду у Верховній Раді, я такого подарунка Ситнику та іншим не дам, я готовий у суді доводити (свою невинність)», - зазначив він.

Дубневич додав: «Я за те, щоб із мене зняли депутатську недоторканність».

Нардеп вважає переслідування наслідком своєї непідтримки у голосуванні низки законопроектів і «формули Штайнмаєра».

17 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).