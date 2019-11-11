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    Справа Дубневича: слідчі розказали, що знайшли під час обшуків

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    <span>Підприємства Богдана Дубневича підозрюють у махінаціях з закупівлею газу</span> - Справа Дубневича: слідчі розказали, що знайшли під час обшуків
    Підприємства Богдана Дубневича підозрюють у махінаціях з закупівлею газу

    Детективи НАБУ знайшли флешку з так званими контактами Кучми і договорами дарування великих сум

    У спальні колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Богдана Дубневича детективи НАБУ під час обшуків знайшли флешку з «контактами Кучми» і договорами дарування великих сум.

    Суд розглядає справу проти двох компаній Дубневича — «Енергія — Новий Розділ» та «Енергія — Новояворівськ», написали в матеріалах Вищої антикорупційного суду.

    Підприємства підозрюють у махінаціях з закупівлею газу, через яку держава зазнала понад 1,4 млрд грн збитків.

    За документами, під час обшуку будинку Дубневича детективи вилучили мобільний телефон iPhone XS. При його огляді знайшли листування в інтернеті, месенджерах, та електронною поштою з різними абонентами.

    Також знайшли і забрали флешку, яка приєднувалася до компʼютера за допомогою пристрою для блокування запису в режимі «Тільки для читання» без можливості запису на носій. На флешці була папку Contacts із файлами. Один з цих файлів мав назву «Кучма.сontacts» з номером телефону і датою створення.

    Знайшли ще договори дарування коштів, укладені між членами родини Дубневичів та розписки про отримання коштів, які теж вилучили. В результаті суд задовольнив клопотання і заарештував флешку, мобільний телефон та знайдені під час обшуків документи.

    У Національному антикорупційному бюро розповіли, що обшуки у Дубневича проходять у справі про легалізацію понад 2 млрд грн доходів. Ці кошти отримані злочинним шляхом. Окрім цього, детективи НАБУ розслідують недостовірне декларування з боку Богдана та Ярослава Дубневичів.

    Як повідомлялось, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

    Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.

    Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).

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    Джерело: Газета.ua

    суд НАБУ телефон документи держава Богдан Дубневич
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