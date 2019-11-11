Справа Дубневича: слідчі розказали, що знайшли під час обшуків



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Підприємства Богдана Дубневича підозрюють у махінаціях з закупівлею газу

Детективи НАБУ знайшли флешку з так званими контактами Кучми і договорами дарування великих сум

У спальні колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Богдана Дубневича детективи НАБУ під час обшуків знайшли флешку з «контактами Кучми» і договорами дарування великих сум.

Суд розглядає справу проти двох компаній Дубневича — «Енергія — Новий Розділ» та «Енергія — Новояворівськ», написали в матеріалах Вищої антикорупційного суду.

Підприємства підозрюють у махінаціях з закупівлею газу, через яку держава зазнала понад 1,4 млрд грн збитків.

За документами, під час обшуку будинку Дубневича детективи вилучили мобільний телефон iPhone XS. При його огляді знайшли листування в інтернеті, месенджерах, та електронною поштою з різними абонентами.

Також знайшли і забрали флешку, яка приєднувалася до компʼютера за допомогою пристрою для блокування запису в режимі «Тільки для читання» без можливості запису на носій. На флешці була папку Contacts із файлами. Один з цих файлів мав назву «Кучма.сontacts» з номером телефону і датою створення.

Знайшли ще договори дарування коштів, укладені між членами родини Дубневичів та розписки про отримання коштів, які теж вилучили. В результаті суд задовольнив клопотання і заарештував флешку, мобільний телефон та знайдені під час обшуків документи.

У Національному антикорупційному бюро розповіли, що обшуки у Дубневича проходять у справі про легалізацію понад 2 млрд грн доходів. Ці кошти отримані злочинним шляхом. Окрім цього, детективи НАБУ розслідують недостовірне декларування з боку Богдана та Ярослава Дубневичів.

Як повідомлялось, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).

Джерело: Газета.ua