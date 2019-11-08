Нардеп Дубневич вийшов із СІЗО під заставу у 90 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада 31 жовтня зняла недоторканність із депутата Дубневича

Дубневича підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів

Народний депутат Ярослав Дубневич вийшов з-під варти у п'ятницю ввечері, 8 листопада, після внесення повної суми призначеної судом застави.

Про це повідомив його адвокат Олександр Тананакін.

«Протягом учорашнього дня (четверга – ред.) за нього було внесено заставу в повному обсязі (90 млн грн - ред), і буквально 40 хвилин тому ( у п'ятницю ввечері - ред.) він вийшов на волю», - сказав Тананакін, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

Як відомо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 7 листопада відхилила апеляційну скаргу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича та заарештувала його до 31 грудня. Також суд змінив суму застави зі 100 млн грн до 90 млн грн.

Нагадаємо, взяти на поруки Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 31 жовтня зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже наступного дня народний обранець прийшов на роботу у Раду.

Читайте також: