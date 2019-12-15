У Шотландії закликали Велику Британію не тримати їх «в союзі проти волі»



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Шотландія вимагатиме нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС

Збереження Шотландії у союзі з рештою Великої Британії «можливе тільки за її згодою»

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що уряд Великої Британії «не може ув’язнити країну в союзі проти її волі».

Про це повідомляє BBC.

Стерджен наголосила, що успіх Шотландської національної партії на загальних виборах дає їй мандат на проведення нового референдуму про незалежність.

Водночас, британські міністри виступають проти такого кроку, наголошуючи на необхідності поважати результати референдуму 2014 року, коли більшість шотландців підтримала збереження у складі Сполученого Королівства.

За словами першої міністерки, збереження Шотландії у союзі з рештою Великої Британії можливе тільки за її згодою.

Як відомо, за результатами виборів Шотландська національна партія здобуває 48 з 59 місць у регіональному парламенті Шотландії.

Нагадаємо, Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єрміністром Борисом Джонсоном перемогла на позачергових виборах та виборола переконливу більшість у Палаті громад.