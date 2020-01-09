Британська Палата громад остаточно схвалила угоду про Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За законопроєкт проголосувало 330 депутатів, проти - 231

Тепер законопроєкт має розглянути верхня палата - Палата лордів

У Великобританії Палата громад прийняла законопроєкт про вихід із Євросоюзу у третьому читанні.

Про це повідомляє ВВС.

За законопроєкт проголосувало 330 депутатів, проти - 231.

Далі законопроєкт має розглянути верхня палата - Палата лордів, після чого його має затвердити королева Великої Британії.

Раніше лідер Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін запропонував поправку до законопроєкту про вихід країни з ЄС, якою пропонується відтермінувати до 2023 року перехідний період Brexit — тобто час, коли країна формально вже не є членом Євросоюзу, але продовжує дотримуватися його норм.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року Палата громад британського парламенту проголосувала за законопроєкт про вихід із Європейського Союзу (Withdrawal Agreement Bill), який визначає умови втілення Brexit. За нього проголосувало 358 депутатів, проти — 234.

Законопроєкт ухвалили в другому читанні. Після цього його мають обговорити у профільному комітеті, а потім проголосувати ще раз із внесеними змінами в палаті. Далі законопроєкт має розглянути верхня палата — Палата лордів, після чого його має затвердити королева Великої Британії, аби він набув чинності.