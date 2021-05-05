Через «сірі» АЗС Україна щороку втрачає близько 15 мільярдів гривень – Нафтогазова асоціація

«Окрім продажу некондиційного пального, так званої «бодяги», такі АЗС не сплачують податки»

Діяльність «сірих» АЗС, де продають пальне сумнівної якості, шкодить довкіллю, а втрати держбюджету становлять мінімум 15 мільярдів гривень щороку. Такі цифри приводить Нафтогазова асоціація України (НАУ) у своєму пості на Фейсбук.

«Окрім продажу некондиційного пального, так званої «бодяги», такі АЗС не сплачують податки. Щорічні втрати бюджету України через порушення касової дисципліни автозаправними станціями оцінюються на рівні 14,6 млрд грн., а втрати від незаконної діяльності міні-НПЗ, які не сплачують акциз – 3,4 млрд. грн. Внаслідок цього армія, лікарні, школи, дитячі садочки та інші об’єкти інфраструктури міст недотримують величезні кошти. Тому, купуючи пальне на «сірих» АЗС, автовласники не лише прирікають себе на додаткові ремонти свого авто, вони стають співучасниками бюджетного розкрадання», – наголошують у НАУ.

Раніше директор товариства «Консалтингова група 95» Сергій Куюн оцінив збитки держбюджету через тіньові схеми на паливному ринку у 22 мільярди гривень. При цьому, за його словами, влада прекрасно знає про всі існуючі схеми, але не робить нічого, щоб ці схеми поламати.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко порадив владі замість підвищення податків для бізнесу, який і так постраждав від кризи, навести порядок з тіньовими схемами на українському ринку. Адже на ринку тіньового палива процвітають мільярдні корупційні схеми.