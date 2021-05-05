Гетманцев підвищує податки для підприємців, зате дає пільги гральному бізнесу – експерт

«З одного боку, давайте ми підвищимо податки, а з іншого – давайте ми податки зменшимо і зробимо пільги для грального бізнесу»

Голова фінансового комітету парламенту лобіює податкові пільги для грального бізнесу і підвищення податків для всіх інших, попри коронакризу. Про це заявив екснардеп Дмитро Добродомов.

«Раптом з’являється законопроєкт фінансового комітету, де голова Данило Гетманцев, який дає величезні пільги на оподаткування грального бізнесу. Відчуваєте різницю між бізнесменами, котрі втрачають свій бізнес, і гральним бізнесом, котрому пільги ввели? Податок на прибуток взагалі зменшили з 30 до 10%, втричі зменшили вартість ліцензії. Військовий збір взагалі забрали, лише по виграшу понад 50 тисяч», – розповів Добродомов у ефірі телеканалу «Україна 24».

Він нагадав: раніше влада заявляла, що від легалізації грального бізнесу розраховує отримати додаткові кошти до бюджету. Проте зараз надає їм податкові пільги, попри те, що у держбюджеті шалені дірки. Інші галузі значно більше постраждали від кризи, і саме вони потребують підтримки, проте для них влада пропонує підвищити податки.

«З одного боку, давайте ми підвищимо податки, а з іншого – давайте ми податки зменшимо і зробимо пільги для грального бізнесу. Найнеобхідніший бізнес у нашій країні на сьогоднішній день! Причому пропонується зробити від 3 до 5 років. Це означає, що цих обіцяних від легалізації грального бізнесу грошей у бюджеті не буде. А у нас останнє витягнуть. Потім підуть підвищення акцизів, тютюн, пальне, алкоголь», – наголосив Добродомов.

Він також зазначив: підвищення податків призведе до зростання цін і в кінцевому рахунку за це заплатять звичайні українці.

Раніше народний депутат, лідер фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що влада має допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи, тож зараз потрібно розширити програми підтримки бізнесу та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.

Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

Нещодавно податковий комітет Ради також «протягнув» поправки, згідно з якими знижуються ставки акцизі для тютюновмісних виробів для електронного нагрівання (типу IQOS). Через це бюджет щороку втрачатиме мільярди гривень, а на ринку порушуються правила конкуренції. Також це рішення порушує директиви ЄС, до виконання яких долучилася Україна.