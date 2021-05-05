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    В Україні знову дорожчає пальне. Які АЗС підняли ціни

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    В Україні знову почало дорожчати пальне - В Україні знову дорожчає пальне. Які АЗС підняли ціни
    В Україні знову почало дорожчати пальне
    Фото: AutoWise

    Після місячної перерви оператори АЗС перейшли до підвищення цін

    В Україні у період з 30 квітня по 5 травня заправки підняли ціни на бензини і дизельне пальне в межах від 20 копійок до гривні. Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на моніторинг від Консалтингової групи «А-95».

    На WOG бензин марки А-92 подорожчав на 50 копійок – до 29,99 гривень за літр. Бензин А-95 – на гривню, до 30,99 гривень за літр.

    У мережі ОККО ціни на бензини зросли на 50 копійок. А-92 тепер коштує 29,99 грн/л, А-95 – 30,49 грн/л.

    Пальне в мережі Motto подорожчало на 3-12 копійок: А-92 – до 26,38 грн/л, А-95 – до 27,21 грн/л, дизель – до 26,21 грн/л.

    «БРСМ-Нафта» на 23 коп./л підвищила вартість тільки бензинів.

    У мережі «Паралель» ціна бензинів зросла на 30-50 коп./л, а Prime підняв ціни на всі види пального на 20-90 коп./л.

    На заправках BVS, Marshal і «Укргазвидобування» ціни на паливо зросли на 5-50 коп./л.

    Середні ціни пального по країні 5 травня наступні:

    • А-92 – 27,89 грн/л;
    • А-95 – 28,83 грн/л;
    • Дизель – 28,81 грн/л.

    Основний чинник, який вплинув на збільшення вартості пального, – зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли з 62 до 69 доларів за барель.

    Нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

    При цьому дрібні партії дизельного пального в Україні за цей період подорожчали на 9%, бензину – на 6%.

    Ціни на АЗС України 5 травня 2021 року, (грн/л)

    Компанія А-92 А-95 ДП
    ОККО 29,99 30,49 29,99
    WOG 29,99 30,99 29,99
    Авіас 26,95 27,95 28,00
    Укрнафта 27,00 28,00 28,00
    AMIC 27,90 28,90 28,40
    Shell 28,11 29,32 28,89
    SOCAR 30,98 31,98 30,98
    БРСМ-Нафта 26,57 27,57 25,88
    KLO 29,19 29,49 29,29
    Паралель 29,60 30,30 29,80
    Автотранс 27,98 28,98 27,98
    UPG 27,20 28,20 25,90
    SUNOIL 26,85 27,85 26,92
    BVS 27,99 28,89 28,19
    Chipo 27,50 28,50 26,96
    Prime 27,50 28,50 26,00
    Авантаж 7 26,45 27,45 25,35
    Marshal 26,00 27,00 25,20
    Укргазвидобування 27,50 28,50 27,50
    Кворум 28,05 28,75 27,70
    Motto 26,38 27,21 26,21
    Середня ціна в Україні: 27,89 28,83 28,21
    Теги: нафтопродукти ціни АЗС пальне
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