В Україні знову дорожчає пальне. Які АЗС підняли ціни
Після місячної перерви оператори АЗС перейшли до підвищення цін
В Україні у період з 30 квітня по 5 травня заправки підняли ціни на бензини і дизельне пальне в межах від 20 копійок до гривні. Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на моніторинг від Консалтингової групи «А-95».
На WOG бензин марки А-92 подорожчав на 50 копійок – до 29,99 гривень за літр. Бензин А-95 – на гривню, до 30,99 гривень за літр.
У мережі ОККО ціни на бензини зросли на 50 копійок. А-92 тепер коштує 29,99 грн/л, А-95 – 30,49 грн/л.
Пальне в мережі Motto подорожчало на 3-12 копійок: А-92 – до 26,38 грн/л, А-95 – до 27,21 грн/л, дизель – до 26,21 грн/л.
«БРСМ-Нафта» на 23 коп./л підвищила вартість тільки бензинів.
У мережі «Паралель» ціна бензинів зросла на 30-50 коп./л, а Prime підняв ціни на всі види пального на 20-90 коп./л.
На заправках BVS, Marshal і «Укргазвидобування» ціни на паливо зросли на 5-50 коп./л.
Середні ціни пального по країні 5 травня наступні:
- А-92 – 27,89 грн/л;
- А-95 – 28,83 грн/л;
- Дизель – 28,81 грн/л.
Основний чинник, який вплинув на збільшення вартості пального, – зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли з 62 до 69 доларів за барель.
Нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.
При цьому дрібні партії дизельного пального в Україні за цей період подорожчали на 9%, бензину – на 6%.
Ціни на АЗС України 5 травня 2021 року, (грн/л)
|Компанія
|А-92
|А-95
|ДП
|ОККО
|29,99
|30,49
|29,99
|WOG
|29,99
|30,99
|29,99
|Авіас
|26,95
|27,95
|28,00
|Укрнафта
|27,00
|28,00
|28,00
|AMIC
|27,90
|28,90
|28,40
|Shell
|28,11
|29,32
|28,89
|SOCAR
|30,98
|31,98
|30,98
|БРСМ-Нафта
|26,57
|27,57
|25,88
|KLO
|29,19
|29,49
|29,29
|Паралель
|29,60
|30,30
|29,80
|Автотранс
|27,98
|28,98
|27,98
|UPG
|27,20
|28,20
|25,90
|SUNOIL
|26,85
|27,85
|26,92
|BVS
|27,99
|28,89
|28,19
|Chipo
|27,50
|28,50
|26,96
|Prime
|27,50
|28,50
|26,00
|Авантаж 7
|26,45
|27,45
|25,35
|Marshal
|26,00
|27,00
|25,20
|Укргазвидобування
|27,50
|28,50
|27,50
|Кворум
|28,05
|28,75
|27,70
|Motto
|26,38
|27,21
|26,21
|Середня ціна в Україні:
|27,89
|28,83
|28,21