В Україні знову дорожчає пальне. Які АЗС підняли ціни

Після місячної перерви оператори АЗС перейшли до підвищення цін

В Україні у період з 30 квітня по 5 травня заправки підняли ціни на бензини і дизельне пальне в межах від 20 копійок до гривні. Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на моніторинг від Консалтингової групи «А-95».

На WOG бензин марки А-92 подорожчав на 50 копійок – до 29,99 гривень за літр. Бензин А-95 – на гривню, до 30,99 гривень за літр.

У мережі ОККО ціни на бензини зросли на 50 копійок. А-92 тепер коштує 29,99 грн/л, А-95 – 30,49 грн/л.

Пальне в мережі Motto подорожчало на 3-12 копійок: А-92 – до 26,38 грн/л, А-95 – до 27,21 грн/л, дизель – до 26,21 грн/л.

«БРСМ-Нафта» на 23 коп./л підвищила вартість тільки бензинів.

У мережі «Паралель» ціна бензинів зросла на 30-50 коп./л, а Prime підняв ціни на всі види пального на 20-90 коп./л.

На заправках BVS, Marshal і «Укргазвидобування» ціни на паливо зросли на 5-50 коп./л.

Середні ціни пального по країні 5 травня наступні:

А-92 – 27,89 грн/л;

А-95 – 28,83 грн/л;

Дизель – 28,81 грн/л.

Основний чинник, який вплинув на збільшення вартості пального, – зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли з 62 до 69 доларів за барель.

Нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

При цьому дрібні партії дизельного пального в Україні за цей період подорожчали на 9%, бензину – на 6%.

Ціни на АЗС України 5 травня 2021 року, (грн/л)