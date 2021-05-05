Перекриття схем з ПДВ принесе додатково десять мільярдів гривень щороку, – Уманський

«Скрут – це найбільш яскрава, цинічна, нагла оборудка, яка виявляється досить швидко. Їй миттєво можна перекрити кисень, цій схемі»

Влада може за місяць перекрити схеми, що задіяні при сплаті податків, і держбюджет отримає близько 10 млрд грн. Про це заявив екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

За його словами, податківці останні кілька років «не помічають» схеми з ПДВ, від чого держбюджет втрачає мільярди. Схема ця, за словами урядовця, надзвичайно проста, адже йдеться про підміну бухгалтерських понять.

«Умовно кажучи, ви завезли в Україну банани, продали їх на ринку за кеш. У вас лишилися документи. Ви з цими документами йдете до компанії, яка намагається мінімізувати свої податкові зобов’язання, і нібито продаєте їм ці банани, які насправді вже були продані за кеш. Тобто, це фіктивна угода. А компанія отримує фіктивний вхідний ПДВ, і як наслідок – зменшує свої зобов’язання сплати до державного бюджету. Бо ці банани проходять виключно на папері», – пояснив Уманський в ефірі телеканалу «Україна 24».

Виявити цю схему дуже просто, переконаний він, проте податківці «не поспішають» цим зайнятися.

«У Податковому кодексі і в інструкціях, які затверджені урядом і Міністерством фінансів, створена давно так звана аналітична система «СМкор», яка виявляє всі ці речі. У системі аналізу ризиків такі червоні прапорці вискакують і показують: це ризикова операція. І далі вже податківець приймає рішення, пропускати таку ризикову операцію чи ні. Останні 2 роки чомусь у податківців окуляри запотівші, вони пропускають ці оборудки. До цього часу дуже рідкі такі оборудки були. А 2-3 роки тому вони стали масовими», – розповів Уманський.

За його оцінкою, держбюджет від скруток ПДВ втрачає близько 5 млрд грн щороку. Він також наголосив, що це не єдина схема. І якщо влада матиме політичну волю та перекриє злочинні схеми, держбюджет зможе отримати близько 10 млрд грн і не буде необхідності підвищувати податки.

«Скрут – це найбільш яскрава, цинічна, нагла оборудка, яка виявляється досить швидко. Їй миттєво можна перекрити кисень, цій схемі. Як і багатьом іншим. Те, що я показував, те, що рахується, і те, що протягом місяця можна перекрити, – це близько 10 мільярдів гривень мінімізувати», – сказав Уманський.

Раніше лідер партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що влада має запропонувати бізнесу і населенню програми підтримки, щоб пережити кризу, а не підвищувати податки. А народний депутат Олексій Гончаренко порадив владі замість підвищення податків навести порядок з тіньовими схемами на українському ринку, наприклад палива, де процвітають мільярдні корупційні схеми.