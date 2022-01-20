Через відсутність вугілля простоює майже половина блоків державних ТЕС – «Укренерго»

З початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%, переважно завдяки приватним компаніям – Донбасенерго та ДТЕК

Більше всього енергоблоків через брак вугілля простоює на Зміївській ТЕС

10 з 23 енергоблоків ТЕС державної компанії «Центренерго» не працюють через брак вугілля.

Про це свідчать дані системного оператора НЕК «Укренерго» станом на 17:00.

Загалом в роботі знаходиться 7,5 енергоблоків. Решта 6 блоків знаходяться на ремонті.

Більше всього енергоблоків через брак вугілля простоює на Зміївській ТЕС. На станції не працює 6 з 10 блоків. На Трипільській ТЕС через відсутність вугілля простоює 2 блоки і 1 контур, на Вуглегірській – 1 енергоблок.

За даними міністерства енергетики, станом на 20 січня на державних ТЕС «Центренерго» знаходиться 130 тис. тон вугілля. Ні одна з трьох ТЕС не виконує мінімальний норматив накопичення вугілля.

Нагадаємо, з початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%, переважно завдяки приватним компаніям – Донбасенерго та ДТЕК.

Левова частка збільшення запасів вугілля відбулась за рахунок зростання запасів палива на ТЕС ДТЕК Енерго, яке склало 81% або 223 тис. т.

Нагадаємо, ДТЕК Енерго за вересень-грудень 2021 року імпортував 880 тисяч тонн вугілля, не дивлячись на глобальний дефіцит і рекордні ціни на світових ринках. Загалом компанія законтрактувала 10 кораблів з вугіллям з США та Колумбії. Державна «Центренерго» за цей час отримала 4 судна з вугіллям.