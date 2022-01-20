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    Економіка та фінанси

    Через відсутність вугілля простоює майже половина блоків державних ТЕС – «Укренерго»

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    З початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%, переважно завдяки приватним компаніям &ndash; Донбасенерго та ДТЕК - Через відсутність вугілля простоює майже половина блоків державних ТЕС – «Укренерго»
    З початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%, переважно завдяки приватним компаніям – Донбасенерго та ДТЕК

    Більше всього енергоблоків через брак вугілля простоює на Зміївській ТЕС

    10 з 23 енергоблоків ТЕС державної компанії «Центренерго» не працюють через брак вугілля.

    Про це свідчать дані системного оператора НЕК «Укренерго» станом на 17:00.

    Загалом в роботі знаходиться 7,5 енергоблоків. Решта 6 блоків знаходяться на ремонті.

    Більше всього енергоблоків через брак вугілля простоює на Зміївській ТЕС. На станції не працює 6 з 10 блоків. На Трипільській ТЕС через відсутність вугілля простоює 2 блоки і 1 контур, на Вуглегірській – 1 енергоблок.

    За даними міністерства енергетики, станом на 20 січня на державних ТЕС «Центренерго» знаходиться 130 тис. тон вугілля. Ні одна з трьох ТЕС не виконує мінімальний норматив накопичення вугілля.

    Нагадаємо, з початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%, переважно завдяки приватним компаніям – Донбасенерго та ДТЕК.

    Левова частка збільшення запасів вугілля відбулась за рахунок зростання запасів палива на ТЕС ДТЕК Енерго, яке склало 81% або 223 тис. т.

    Нагадаємо, ДТЕК Енерго за вересень-грудень 2021 року імпортував 880 тисяч тонн вугілля, не дивлячись на глобальний дефіцит і рекордні ціни на світових ринках. Загалом компанія законтрактувала 10 кораблів з вугіллям з США та Колумбії. Державна «Центренерго» за цей час отримала 4 судна з вугіллям.

    Теги: ТЕС США вугілля ДТЕК Центренерго Укренерго
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    Через відсутність вугілля простоює майже половина блоків державних ТЕС – «Укренерго»