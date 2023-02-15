Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Чи переходитиме Україна на євро? Відповідь НБУ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Чи переходитиме Україна на євро? Відповідь НБУ
фото з відкритих джерел

Регулятор вважає, що не варто поспішати з відмовою від власної валюти та автономної монетарної політики

 

Наша країна не готова до того, щоб перейти з гривні на євро і не буде готова до цього ще тривалий час. Про це повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук в інтерв’ю виданню «Європейська правда».

«Для нашої країни мати власну валюту, автономну монетарну політику – це скоріше благо, ніж недолік», – наголосив він, додавши, що останім часом відбувся значний прогрес в інституційній спроможності НБУ. Тож Україні не слід передати на умовний аутсорсинг свою монетарну політику.

 Сергій Ніколайчук також підкреслив, що країни Південної Європи, які увійшли до єврозони (насамперед Греція та Португалія), зіштовхнулися з багатьма проблемами в монетарній сфері. «Якщо їх порівнювати з країнами, які залишили власні валюти, зокрема з Чехією та Польщею, то вибір буде явно на користь останніх», – розповів заступник голови НБУ. 

За його словами, нашій країні, «не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики».

Нагадаємо, нещодавно на сайті президента України з’явилася петиція з проханням змінити національної валюти з гривні на євро. Її зареєструвала громадянка Альона Діленок. «Оскільки Україна є кандидатом на вступ у ЄС, буде більш доцільно ввести дану валюту. Завдяки зміні валюти на євро ми будемо поступово зміцнювати нашу економіку, адже фінансові операції будуть відбуватись у євро. Також слід додати, що в Україну будуть інвестувати у євро. Бізнес, який сьогодні виживає у досить важких умовах, також піде вгору»,– вважає петиції. Станом на 15 лютого документ зібрав 85 голосів з необхідних 25000.

Теги: гривня НБУ петиція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер петицію має розглянути президент Зеленський
Перейменувати Росію. Петиція до Зеленського набрала необхідну кількість голосів
Вчора, 21:25
Голова Нацбанку розповів про загрозу для курсу гривні у 2023 році
Голова Нацбанку розповів про загрозу для курсу гривні у 2023 році
11 лютого, 05:53
Українці активно пишуть петиції, звертаються до президента із різними проханнями
Запровадити євро і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського демократія
7 лютого, 21:00

Економіка

Чи переходитиме Україна на євро? Відповідь НБУ
Чи переходитиме Україна на євро? Відповідь НБУ
Центр Разумкова назвав умову, за якої Україна зможе прискорити відбудову енергосистеми
Центр Разумкова назвав умову, за якої Україна зможе прискорити відбудову енергосистеми
України бракує флоту для морських перевезень – адміністрація морських портів
України бракує флоту для морських перевезень – адміністрація морських портів
Експортний потенціал зернових в Україні впаде в три рази – експерт
Експортний потенціал зернових в Україні впаде в три рази – експерт
Посівна під час війни: прогноз Мінагрополітики
Посівна під час війни: прогноз Мінагрополітики
Колишня топменеджерка, яка мала громадянство РФ, відсудила у «Нафтогазу» майже 8 млн грн
Колишня топменеджерка, яка мала громадянство РФ, відсудила у «Нафтогазу» майже 8 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
40K
Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом
24K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко звинуватила Безуглу в обмані
18K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
15K
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе
12K
Хто лишиться без пенсії: в Україні відбудеться перевірка законності виплат

Новини

Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
13 лютого, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
13 лютого, 14:08

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту