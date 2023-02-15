Чи переходитиме Україна на євро? Відповідь НБУ

Регулятор вважає, що не варто поспішати з відмовою від власної валюти та автономної монетарної політики

Наша країна не готова до того, щоб перейти з гривні на євро і не буде готова до цього ще тривалий час. Про це повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук в інтерв’ю виданню «Європейська правда».

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«Для нашої країни мати власну валюту, автономну монетарну політику – це скоріше благо, ніж недолік», – наголосив він, додавши, що останім часом відбувся значний прогрес в інституційній спроможності НБУ. Тож Україні не слід передати на умовний аутсорсинг свою монетарну політику.

Сергій Ніколайчук також підкреслив, що країни Південної Європи, які увійшли до єврозони (насамперед Греція та Португалія), зіштовхнулися з багатьма проблемами в монетарній сфері. «Якщо їх порівнювати з країнами, які залишили власні валюти, зокрема з Чехією та Польщею, то вибір буде явно на користь останніх», – розповів заступник голови НБУ.

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За його словами, нашій країні, «не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики».

Нагадаємо, нещодавно на сайті президента України з’явилася петиція з проханням змінити національної валюти з гривні на євро. Її зареєструвала громадянка Альона Діленок. «Оскільки Україна є кандидатом на вступ у ЄС, буде більш доцільно ввести дану валюту. Завдяки зміні валюти на євро ми будемо поступово зміцнювати нашу економіку, адже фінансові операції будуть відбуватись у євро. Також слід додати, що в Україну будуть інвестувати у євро. Бізнес, який сьогодні виживає у досить важких умовах, також піде вгору»,– вважає петиції. Станом на 15 лютого документ зібрав 85 голосів з необхідних 25000.