Голова Нацбанку розповів про загрозу для курсу гривні у 2023 році

НБУ хоче, щоб надруковані гривні не опинилася на валютному ринку

Через війну Національний банк України допустив надлишок коштів у банківській системі, який тепер створює серйозну загрозу для курсу гривні щодо долара. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю виданню Lb.ua.

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«Українська економіка має колосальний профіцит ліквідності спричиненого фінансуванням бюджету війни. Лише НБУ за минулий рік надрукував для бюджету 400 млрд грн. І уся ця ліквідність наразі створює навіс, який загрожує курсовій стабільності», – повідомив він.

За його словами, загрозу для гривні створює те, що гроші можуть опинитися на валютному ринку і це обвалить курс. Тому життєво важливо зв’язати ці кошти і контролювати їх рух, запропонувавши вкладникам привабливу відсоткову ставку. Строкові депозити – один із таких інструментів.

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«За відсутності адміністративних обмежень, через певний психологічний фактор, люди можуть одразу захотіти зняти гроші, і вони опиняться на валютному ринку», – зауважив голова НБУ.

Тому Нацбанк зацікавлений, щоб банки зробили адекватну пропозицію для розміщення депозитів, зазначив Пишний.

«Бо якщо вам пропонують вклад у 10% річних, а інфляція 26%, ви думаєте: «Та, навіщо мені цей депозит, мороки більше, ніж прибутку». Але коли роблять пропозицію на рівні 20% – замислитеся і залишите гроші в банку», – розповів він.

Пишний також наголосив на основному меседжі НБУ: «більше не буде такого, що банки отримують значні прибутки у неринковий спосіб і при цьому не пропонують достатньо високі ставки за депозитами». За його словами, Національний банк вживає достатньо жорсткі заходи для цього та має додаткові важелі впливу.

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«Ми хочемо, щоб банки усвідомили, що вони також відповідають як за захист коштів населення і бізнесу, так і за збереження довіри до національної валюти», – сказав він.

Нагадаємо, що перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, чому долар тепер по 40.

Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.