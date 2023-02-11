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Голова Нацбанку розповів про загрозу для курсу гривні у 2023 році

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Голова Нацбанку розповів про загрозу для курсу гривні у 2023 році
фото: Pixabay

НБУ хоче, щоб надруковані гривні не опинилася на валютному ринку

Через війну Національний банк України допустив надлишок коштів у банківській системі, який тепер створює серйозну загрозу для курсу гривні щодо долара. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю виданню Lb.ua.

«Українська економіка має колосальний профіцит ліквідності спричиненого фінансуванням бюджету війни. Лише НБУ за минулий рік надрукував для бюджету 400 млрд грн. І уся ця ліквідність наразі створює навіс, який загрожує курсовій стабільності», – повідомив він.

За його словами, загрозу для гривні створює те, що гроші можуть опинитися на валютному ринку і це обвалить курс. Тому життєво важливо зв’язати ці кошти і контролювати їх рух, запропонувавши вкладникам привабливу відсоткову ставку. Строкові депозити – один із таких інструментів.

«За відсутності адміністративних обмежень, через певний психологічний фактор, люди можуть одразу захотіти зняти гроші, і вони опиняться на валютному ринку», – зауважив голова НБУ.

Тому Нацбанк зацікавлений, щоб банки зробили адекватну пропозицію для розміщення депозитів, зазначив Пишний.

«Бо якщо вам пропонують вклад у 10% річних, а інфляція 26%, ви думаєте: «Та, навіщо мені цей депозит, мороки більше, ніж прибутку». Але коли роблять пропозицію на рівні 20% – замислитеся і залишите гроші в банку», – розповів він.

Пишний також наголосив на основному меседжі НБУ: «більше не буде такого, що банки отримують значні прибутки у неринковий спосіб і при цьому не пропонують достатньо високі ставки за депозитами». За його словами, Національний банк вживає достатньо жорсткі заходи для цього та має додаткові важелі впливу.

«Ми хочемо, щоб банки усвідомили, що вони також відповідають як за захист коштів населення і бізнесу, так і за збереження довіри до національної валюти», – сказав він.

Нагадаємо, що перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, чому долар тепер по 40.

Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

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Теги: гривня Нацбанк інфляція

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