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Як відбуватимуться перевірки переселенців: Мінсоцполітики дало роз'яснення

glavcom.ua
Як відбуватимуться перевірки переселенців: Мінсоцполітики дало роз'яснення
В Україні на обліку перебувають майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб
фото з відкритих джерел

Перевірки будуть проводитися, щоб унеможливити зловживання у сфері соціальної допомоги

Кількість українців, які зареєструвалися, як внутрішньо переміщені особи, становить майже 5 млн осіб. Виплата грошової допомоги на проживання отримують 2,2 млн громадян України. Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. 

За його словами, перевірки будуть проводитися, щоб унеможливити зловживання у сфері соціальної допомоги біженцям та з метою цільового використання державної грошової допомоги.

«Ми розуміємо, що проводити перевірки двох, трьох чи чотирьох мільйонів людей – це просто нереально. Для цього потрібний колосальний ресурс. Тут проводяться вибіркові перевірки. Ми перш за все фокусуємося на тій інформації, яка надходить або до нас, або до органів соціального захисту населення. Зокрема під фактором ризику є перебування, скажімо, в компактних місцях проживання ВПО. І у разі, якщо до нас надійде інформація в тому числі від правоохоронних органів. Тому що, на сьогоднішній день достатньо багато надходить  інформації, що є певні зловживання у цій сфері. Ми розуміємо масштаби програми, ми розуміємо цю проблематику. Але, тим не менше, нам потрібен алгоритм і механізм, який дозволить нам контролювати ці кошти. Тому що, нагадаю, це кошти державного бюджету», – наголосив Музиченко.

На запитання журналіста, чи можуть перевірки пов’язувати з військовим обліком заступник міністра відповів, що на даний час це не пов’язані процеси, проте Мінсоцполтики працює, щоб вирішити це питання. 

«На сьогоднішній день, ні, але ми працюємо над цим питанням, оскільки є певні обов’язки у певних категорій нашого населення. Зокрема, якщо ми говоримо про чоловіків у віці від 18 до 60 років, то такі чоловіки мають перебувати на обліку у територіальному центрі комплектування, по старому можемо сказати – військкоматах. І дійсно це зобов’язання закону, яке необхідно виконувати», – зазначив Музиченко.

Він повідомив, що перевірки відбуватимуся у робочий час представниками територіального органу національної соціальної сервісної служби, якщо особи не буде вдома їй залишить повідомлення.

«Представник служби має залишити повідомлення, щоб особа звернулася до органу соціального захисту населення, який проводив реєстрацію ВПО для продовження грошової допомоги. Людині надається 10 днів, якщо її не було вдома, для того, щоб вона звернулася до органу соціального захисту населення і ідентифікувала себе як ВПО», – сказав Музиченко.

Він нагадав, що наразі сума грошової допомоги від держави становить 2000 грн на місяць на дорослу людину, на дитину або на особу з інвалідністю – 3000 грн.

«На сьогоднішній день ця сума достатньо актуальна… Це достатньо непогана сума, для того, щоб забезпечити базові потреби внутрішньо переміщених осіб», – вважає Музиченко.

Також він назвав причини, через які зареєстровані біженці не можуть отримати грошову допомогу.

«Банально від людського фактору… Коли хтось цю заявку не відпрацював, пішов у відпустку, або захворів. У нас було системне питання стосовно інформаційної взаємодії щодо документів, які заходили через додаток «Дія». Був достатньо великий, я б сказав, шалений, попит на цю послугу. Відбувся деякий технічний збій. Тому ми дали можливість громадянам, які попередньо зверталися і не отримали, з якихось причин, відповідні виплати, повторно звернутися до органів соціального захисту населення. Їм продовжать або відновлять виплати з того моменту, коли вони їх не отримали при первинному зверненні», – повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи мають право на безплатне навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України.

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Теги: біженці Міністерство соціальної політики переселенці соцвиплати шахрайство

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