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Українці знову можуть отримати довідку внутрішньо переміщеної особи через «Дію»

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Українці знову можуть отримати довідку внутрішньо переміщеної особи через «Дію»
Українці, які хочуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, можуть зробити це в «Дії»
фото з відкритих джерел

Влада наголошує, що послуга тепер працює стабільніше, а заявки обробляються швидше

Мінсоцполітики разом з Мінцифрою провели технічне оновлення послуги для внутрішньо переміщених осіб в «Дії». Послуга знову доступна в застосунку для нових користувачів. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

«Українці, які хочуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, можуть зробити це в «Дії». Відтепер послуга працює стабільніше і обробляються заявки швидше», – йдеться в повідомленні.

Водночас користувачі, які отримали довідку раніше, також можуть і надалі користуватися нею в «Дії».

Послугу можна також отримати офлайн в управліннях соцзахисту населення або Центрах надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які подали заявку на грошові виплати через додаток «Дія» та не отримали кошти, можуть вдруге звернутися по допомогу, але вже через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення.

Також Кабінет міністрів також розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців. 

Теги: переселенці

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