«Нафтогаз» в умовах війни кардинально міняє структуру компанії

Йдеться про перехід на нову операційну модель управління

Ліквідовані всі дивізіони, крім «Розвідки та видобування»

Національна акціонерка компанія «Нафтогаз України» 31 березня прийняла ряд управлінських рішень, якими, зокрема, було ліквідовано сім дивізіонів. Про це повідомляє «Нафторинок» із посиланням на копію рішення, яку має редакція.

Припинили існування дивізіони: «Нафта», «Технічне забезпечення», «Зберігання природного газу», «Нова енергія», «Теплоенергетика», «Трейдинг», «Роздрібний бізнес».

У групі «Нафтогаз» мають перейти на нову операційну модель управління «Стратегічний архітектор» та створення Центру компетенцій.

Разом із тим, в групі лишився дивізіон «Розвідка та видобування», у якому було змінено керівника з Олександра Романюка на Олега Толмачева.

«Визнати такими, що втратили чинність рішення правління про призначення директорів дивізіонів, зазначених у пункті 1 цього рішення, та директора дивізіону «Розвідка та видобування» Романюка О.М.

Призначити директором дивізіону «Розвідка та видобування» Толмачева Олега Євгеновича, заступника директора з управління дивізіоном «Розвідка та видобування» з питань видобування.

Головному директору виконавчому «Групи Нафтогаз» Калугіну М.А. підготувати та винести на розгляд правління матеріали щодо створення Центру компетенцій з технічної політики та проєктів «Групи Нафтогаз» на базі структурних підрозділів компанії, зокрема департаменту управління капітальними проєктами, департаменту управління виробничою діяльністю, відділу управління ланцюгами постачання, відділу координації та управління операційною діяльністю», – йдеться у рішенні.

Нагадаємо, раніше «Нафтогаз» повідомив, коли Україна припинить транзит російського газу.

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