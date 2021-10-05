Криза на китайському ринку нерухомості: ще один забудовник не зміг вчасно оплатити борги

Evergrande – другий за величиною забудовник Китаю опинився на межі дефолту.За ним пішли й інша два: агентства знизили рейтинг китайських забудовників Fantasia Holdings та Sinic Holdings

На тлі тривоги щодо кризи Evergrande китайський ринок нерухомості проявляє нові ознаки напруження

Після заяв про можливий дефолт одного з найбільших забудовників Китаю Evergrande ознаки напруження почали проявляти й інші. Зокрема, рейтингові агентства знизили рейтинг китайських забудовників Fantasia Holdings та Sinic Holdings через їхні проблеми з потоком коштів. Про це пише CNBC.

У своєму звіті Гонконгській біржі, Fantasia оголосила, що не оплатила облігації, термін погашення яких настав 4 жовтня. Компанія також заявила, що вона зупинила торгівлю своїми акціями 9 вересня. Ціна її акцій за останні 12 місяців впала на 60%.

Згідно зі звітом Fantasia за перше півріччя, її боргові зобов’язання складають $12,8 млрд.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг Fantasia з B (існує ризик дефолту) до CCC- (суттєвий кредитний ризик із високою ймовірністю дефолту).

У своєму звіті агентство звернуло увагу на приватну облігацію, існування якої компанії не розкрила у своїй фінансовій звітності. За даними агентства, компанія не сплатила $100 млн за цією облігацією.

«Існування таких облігацій означає, що ліквідність компанії може бути гіршою, ніж ми оцінювали. Запізнення з виплатами також ставить під питання здатність компанії вчасно сплатити свої борги», – написів Fitch, додавши, що цей інцидент змушує сумніватися у прозорості фінансової звітності Fantasia.

S&P Global Ratings знизило рейтинг Sinic Holdings до «СС» (дефолт практично не уникнути»).

«Ми вважаємо, що у Sinic почалися серйозні проблеми з ліквідністю, а його можливості з обслуговування боргу майже вичерпано», – написав S&P.

Забудовник, імовірно, не виконає зобов’язання за своїми доларовими облігаціями на $246 млн, термін погашення яких настає 18 жовтня. Його дочірні компанії вже не здійснили відсоткові платежі на $38,7 млн 18 вересня.

Загальна сума зобов'язань компанії складає $14,2 млрд, свідчить звіт компанії за перше півріччя. Девелопер зупинив торгівлю своїми акціями 20 вересня.

Ще один девелопер, який бентежить інвесторів, – це Guangzhou R&F. Минулого місяця він заявив, що намагається залучити $2,5 млрд, продаючи дочірню компанію та позичаючи кошти у власних акціонерів.

Fitch знизив рейтинг компанії зі стабільного до негативного, пояснивши рішення обмеженим доступом компанії до фінансування.

Нагадаємо, ціни на нерухомість, що зростають, змушують людей по всьому світу відмовлятися від надії на набуття власного житла. Це феномен, який отримав поширення під час пандемії коронавірусу. Збільшуються як ціни покупки, так і ставки оренди квадратних метрів