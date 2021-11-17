Ціна газу в Європі оновила місячний максимум

Ціна газу в Європі зросла до $1182 за тисячу кубометрів

Газ дорожчає на тлі новин про призупинення сертифікації «Північного потоку – 2»

Вартість газу на європейському ринку в середу, 17 листопада, перевищила $1180 – це максимум за місяць.

Як свідчать дані біржі ICE, вартість газу в Європі відреагувала слабким в 1% зростанням на новини, що введення газопроводу «Північний потік – 2» можуть відкласти до березня.

Зокрема, ціна грудневого ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах зросла до $1182 за тисячу кубометрів.

Як відомо, у зв’язку із рішенням німецького регулятора BNetzA щодо призупинення процесу сертифікації російського газопроводу «Північний потік – 2», очікується, що газопровід не почне працювати до весни 2022 року.

Раніше прогнозували, що російський газопровід «Північний потік – 2» запустять до кінця поточного опалювального сезону.

Нагадаємо, також нещодавно екологи анонсували нові судові позови проти «Північного потоку – 2».

Тим часом глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко прокоментував інформацію про зупинення сертифікації газопроводу «Північний потік – 2» у Німеччині. За його словами, все не так однозначно – «Газпром» вдається до юридичних трюків».

Читайте також: