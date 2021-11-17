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    Ціна газу в Європі оновила місячний максимум

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    Ціна газу в Європі зросла до $1182 за тисячу кубометрів - Ціна газу в Європі оновила місячний максимум
    Ціна газу в Європі зросла до $1182 за тисячу кубометрів
    фото з відкритих джерел

    Газ дорожчає на тлі новин про призупинення сертифікації «Північного потоку – 2»

    Вартість газу на європейському ринку в середу, 17 листопада, перевищила $1180 – це максимум за місяць.

    Як свідчать дані біржі ICE, вартість газу в Європі відреагувала слабким в 1% зростанням на новини, що введення газопроводу «Північний потік – 2» можуть відкласти до березня.

    Зокрема, ціна грудневого ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах зросла до $1182 за тисячу кубометрів.

    Як відомо, у зв’язку із рішенням німецького регулятора BNetzA щодо призупинення процесу сертифікації російського газопроводу «Північний потік – 2», очікується, що газопровід не почне працювати до весни 2022 року.

    Раніше прогнозували, що російський газопровід «Північний потік – 2» запустять до кінця поточного опалювального сезону.

    Нагадаємо, також нещодавно екологи анонсували нові судові позови проти «Північного потоку – 2».

    Тим часом глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко прокоментував інформацію про зупинення сертифікації газопроводу «Північний потік – 2» у Німеччині. За його словами, все не так однозначно – «Газпром» вдається до юридичних трюків».

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    Теги: енергетика газ Європа ціни Північний потік-2
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    Ціна газу в Європі оновила місячний максимум