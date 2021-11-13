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    Зупинимо «Північний потік – 2» разом, – Порошенко закликав усі політсили до протидії газопроводу

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    Петро Порошенко сподівається, що міжнародна підтримка допоможе зупинити газову експансію Росії - Зупинимо «Північний потік – 2» разом, – Порошенко закликав усі політсили до протидії газопроводу
    Петро Порошенко сподівається, що міжнародна підтримка допоможе зупинити газову експансію Росії
    фото:facebook.com/petroporoshenko

    Петро Порошенко пообіцяв використати усі свої можливості, аби не допустити введення в експлуатацію російського газопроводу

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав усі політичні сили об’єднатись для спротиву «Північному потоку – 2». Про це Порошенко написав на власній сторінці у Facebook.

    Також Порошенко привітав рішення Палати представників США внести до оборонного бюджету поправки щодо «санкцій проти енергетичної афери Путіна».

    «Той випадок, коли всі здорові сили в Україні, яким небайдужа доля держави, мають об’єднатися, щоб зупинити «Північний потік – 2», – написав Порошенко.

    Зі свого боку він також пообіцяв залучити всі свої можливості і контакти на підтримку політики протидії «Північному потоку – 2».

    «Рішення за Сенатом США, де, хочу вірити, знайдеться досить стратегічного бачення і мудрості для зупинки енергетичної афери століття з боку Кремля. Зупинимо «Північний потік – 2» разом», – додав п’ятий президент.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина виступає за продовження договору на транзит російського газу через Україну навіть у тому випадку, якщо «Північний потік – 2» буде прийнятий в експлуатацію. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

    Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

    20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

    Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

    Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність газ партії транзит Україна Facebook Північний потік-2
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    Зупинимо «Північний потік – 2» разом, – Порошенко закликав усі політсили до протидії газопроводу