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    Масштабні відключення світла через дефіцит газу. Експерт зробив страшний прогноз для Європи

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    Енергетична криза вже позначилася на багатьох галузях європейського виробництва та економіки - Масштабні відключення світла через дефіцит газу. Експерт зробив страшний прогноз для Європи
    Енергетична криза вже позначилася на багатьох галузях європейського виробництва та економіки
    фото з відкритих джерел

    Відомий інвестор вважає небезпеку відключення світла цілком реальною

    Енергетична криза та нестача газу у Європі у найближчі тижні призведе до масштабних відключень електрики в регіоні. Таку думку під час бесіди із виданням The Telegraph висловив голова міжнародної біржової компанії Trafigura Джеремі Уір.

    На думку експерта, така ситуація можлива, якщо зима буде холодною. «Відверто кажу, у нас зараз недостатньо газу. Ми не робимо запаси на зимовий період, тому існує реальне занепокоєння», – зазначив він.

    Слід зазначити, що під час торгів у вівторок, 16 листопада, ціни на газ у Європі підскочили вперше з кінця жовтня, досягнувши позначки $1100 за тис. кубометрів. Приводом для різкого зростання цін стало рішення Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік – 2». Воно буде діяти доти, доки швейцарський оператор проєкту Nord Stream 2 AG не створить дочірню компанію для експлуатації німецької ділянки.

    Тим часом, енергетична криза в Україні ускладнена браком вугілля для електростанцій. Через відсутність палива станом на 15 листопада в Україні не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт.

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    Теги: Росія газ Європа ціни криза
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    Масштабні відключення світла через дефіцит газу. Експерт зробив страшний прогноз для Європи