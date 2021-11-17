Екологи анонсували нові судові позови проти «Північного потоку – 2»

Екологи вимагали доповнити рішення про планування газогону дослідженням ризиків, які пов'язані з небезпечними викидами метану

Німецький суд відмовив екологам у позові щодо «Північного потоку – 2»

Вищий адміністративний суд міста Грайфсвальда відхилив позов екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) щодо газогону «Північний потік – 2». Про це йдеться на сайті суду.

Екологи вимагали доповнити рішення про планування газогону дослідженням ризиків, які пов'язані з небезпечними викидами метану. У своєму позові вони послалися на нові дослідження, які стосуються впливу метану на довкілля.

У суді відповіли, що газогон уже перевірили на газонепроникність, як цього вимагають правила безпеки. Також там зазначили, що рішення про затвердження планування газогону вже врахувало оцінку вплину на довкілля, зокрема викиду метану.

Організація анонсувала нові судові позови проти дозволу на будівництво та експлуатацію «Північного потоку – 2». У DUH заявили, що вплив цього газогону на клімат залишається неконтрольованим.

«Після затвердження планування газогону стали відомі нові відомості про масштаби та наслідки викидів метану в ланцюжку постачання природного газу. Це не відіграло жодної ролі у попередньому процесі затвердження. Метан є основним компонентом природного газу та надзвичайно шкідливий для клімату», – наголосили екологи.

Напередодні стало відомо, що Німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

Також глава компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко назвав суму, яку Україна щорічно втрачатиме, якщо газопровід «Північний потік – 2» буде запущено. «Україна втрачатиме близько $2 млрд на рік, якщо «Північний потік – 2» буде запущено, що еквівалентно приблизно півтора відсотка ВВП країни», – заявив Вітренко.

Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу.

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