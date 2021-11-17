Газовий шантаж Лукашенка. Від припинення постачання газу до ЄС втратить сама Білорусь

Дії Лукашенка вигідні саме Росії

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Лукашенко иногда конкретно несет, и он переигрывает. Например, его заявление о том, что он остановит поставки российского газа в Европу. Хотя сама Беларусь зарабатывает на транзите.

Путин отстранился от этого заявления. Но по факту такой шантаж выгоден только РФ, чтобы ускорить сертификацию СП- 2 (хотя уже понятно, что раньше, чем через 4 месяца, газопровод не будет введен в эксплуатацию).

Ну а от прекращения поставок через газопровод «Ямал-Европа» (идет через Беларусь и Польшу в Германию), чем угрожает Лукашенко, как и от переориентации транзита на СП-2, потеряет сама же Беларусь.

Кстати, и без этих угроз «Газпром» уже в два раза сократил объем поставок по этому маршруту, а в октябре вообще задействовал реверс.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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