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    Думки вголос

    Газовий шантаж Лукашенка. Від припинення постачання газу до ЄС втратить сама Білорусь

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Путін відсторонився від заяв Лукашенка - Газовий шантаж Лукашенка. Від припинення постачання газу до ЄС втратить сама Білорусь
    Путін відсторонився від заяв Лукашенка

    Дії Лукашенка вигідні саме Росії

    Мовою оригіналу

    Лукашенко иногда конкретно несет, и он переигрывает. Например, его заявление о том, что он остановит поставки российского газа в Европу. Хотя сама Беларусь зарабатывает на транзите.

    Путин отстранился от этого заявления. Но по факту такой шантаж выгоден только РФ, чтобы ускорить сертификацию СП- 2 (хотя уже понятно, что раньше, чем через 4 месяца, газопровод не будет введен в эксплуатацию).

    Ну а от прекращения поставок через газопровод «Ямал-Европа» (идет через Беларусь и Польшу в Германию), чем угрожает Лукашенко, как и от переориентации транзита на СП-2, потеряет сама же Беларусь.

    Кстати, и без этих угроз «Газпром» уже в два раза сократил объем поставок по этому маршруту, а в октябре вообще задействовал реверс.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Білорусь Росія газ Газпром Олександр Лукашенко
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    Газовий шантаж Лукашенка. Від припинення постачання газу до ЄС втратить сама Білорусь