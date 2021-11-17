Названо нову ймовірну дату запуску «Північного потоку – 2»

Росіяни добудували газопровід і тепер прагнуть якомога скоріше запустити його

Плани росіян змінилися через призупинення Німеччиною сертифікації газопроводу

У зв’язку із рішенням німецького регулятора BNetzA щодо призупинення процесу сертифікації російського газопроводу «Північний потік – 2», очікується, що газопровід не почне працювати до весни 2022 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

«Я очікую, що запуск «Північного потоку – 2» може бути відтерміновано до березня 2022 року», – зазначило джерело видання у німецькому уряді.

Співрозмовник агентства послався на необхідність того, щоб російський газовий монополіст «Газпром» створив компанію-оператор, яка відповідатиме вимогам німецького законодавства. «Газпром» заявив, що виконає цю умову для сертифікації газопроводу.

Зазначимо, що раніше прогнозували, що російський газопровід «Північний потік – 2» запустять до кінця поточного опалювального сезону.

Тепер урядовці обережно припускають, що газопровід запрацює не раніше, ніж навесні.

Нагадаємо, також нещодавно екологи анонсували нові судові позови проти «Північного потоку – 2».

Тим часом глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко прокоментував інформацію про зупинення сертифікації газопроводу «Північний потік – 2» у Німеччині. За його словами, все не так однозначно – «Газпром» вдається до юридичних трюків».

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