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    Зупинка сертифікації «Північного потоку – 2»: Вітренко розкритикував трюки «Газпрому»

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    Глава НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Юрій Вітренко:&nbsp;закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; - Зупинка сертифікації «Північного потоку – 2»: Вітренко розкритикував трюки «Газпрому»
    Глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко: закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора «Північного потоку – 2»
    фото: glavcom.ua

    Очільник «Нафтогазу» обурився глузуванням з європейських правил

    Глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко прокоментував інформацію про зупинення сертифікації газопроводу «Північний потік – 2» у Німеччині. За його словами, все не так однозначно – «Газпром» вдається до юридичних трюків».

    «Газпром заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію в Німеччині, яка буде начебто незалежним оператором трубопроводу «Північний потік – 2», причому тільки тієї його частини, яка розташована на території Німеччини. Це глузування з європейських правил. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства із сертифікації газопроводів», – написав Вітренко у Facebook.

    Він закликав «не залишити поза увагою ці трюки «Газпрому».

    «Зокрема, ми закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора «Північного потоку – 2», про створення якого заявляє «Газпром». Ці нові санкції мають діяти принаймні, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю і почне діяти відповідно до європейських правил», – звернувся до США Вітренко.

    Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

    Напередодні стало відомо, що Німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

    Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

    Також глава компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко назвав суму, яку Україна щорічно втрачатиме, якщо газопровід «Північний потік – 2» буде запущено. «Україна втрачатиме близько $2 млрд на рік, якщо «Північний потік – 2» буде запущено, що еквівалентно приблизно півтора відсотка ВВП країни», – заявив Вітренко.

    Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

    20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

    Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

    Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу.

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    Теги: енергетика США газ Нафтогаз України Газпром санкції Україна Юрій Вітренко Північний потік-2
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    Зупинка сертифікації «Північного потоку – 2»: Вітренко розкритикував трюки «Газпрому»