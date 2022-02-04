Ціна на електроенергію впала нижче собівартості. Нардеп Кучеренко пояснив причини

«Тільки в країні стабілізувалася ситуація з вугіллям на ТЕС як знову починаються нездорові процеси з цінами на електроенергію», – Кучеренко

За словами Кучеренка, за останній місяць оптова ціна на електроенергію в Україні зазнала аномальних коливань

Народний депутат Олексій Кучеренко звернувся до Міністерства енергетики з проханням стабілізувати ситуацію з цінами на оптовому ринку електроенергії, які опустилися нижче реальної собівартості.

Відповідно до опублікованого депутатом листа у Facebook, на даний час на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку спостерігаються маніпуляції та спотворення ціноутворення, що призводить до штучного зниження ціни на організованих сегментах ринку електричної енергії, нижче собівартості її виробництва.

«Тільки в країні стабілізувалася ситуація з вугіллям на ТЕС як знову починаються нездорові процеси з цінами на електроенергію. І питання знову до так званого «незалежного» регулятора. На якого ніхто, в тому числі міністр енергетики, не має жодного впливу», – прокоментував ситуацію на ринку депутат.

За словами Кучеренка, за останній місяць оптова ціна на електроенергію в Україні зазнала аномальних коливань.

«Коливання 30%. Це дуже багато. Особливо коли мова йде про падіння в супереч усім тенденціям. Коли у сусідів ціна вже в 3 рази вище за нашу, а у нас ні с того ні з цього вона валиться в один день», – пояснює народний депутат.

Нагадаємо, на початку лютого через колосальний профіцит електроенергії, маніпуляції трейдерів і білоруський імпорт, оптові ціни на електроенергію обвалилися більш ніж в півтора рази.

За словами експертів, ціновий шок загрожує зупинкою більшості електростанцій через неможливість працювати за цінами нижче собівартості.

Першою про загрозу зупинки і банкротства попередила компанія «Донбасенерго».