Сенат Польщі одноголосно схвалив резолюцію на підтримку України

Без незалежної України немає безпечної Польщі, відзначили сенатори

У п’ятницю, 4 лютого, Верхня палата польського парламенту ухвалила резолюцію на підтримку України. Як пише WNP.pl, рішення одноголосно підтримали 92 сенатори.

«Сьогодні, коли Україна стоїть перед смертельною загрозою – загрозою чергового вторгнення, особливо важливо, щоб влада Республіки Польща надійно підтримувала нашого сусіда. Без незалежної України немає безпечної Польщі. Вільна Україна – одна з гарантій безпеки Польщі», – йдеться у резолюції.

У Сенаті заявили, що підтримують політичну та фінансову допомогу українській стороні, постачання зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у підготовці військових, оскільки Україна «опинилася перед смертельною небезпекою».

Сенатори зазначили, що Росія зібрала біля кордонів України величезну армію, оснащену танками, важкою артилерією, кораблями та бойовою авіацією.

«Метою цієї ескалації напруженості є дестабілізація Європи. Це може призвести до найбільшого збройного конфлікту з часів Другої світової війни», – йдеться у документі.

У резолюції також йдеться про те, що на тлі нового вторгнення РФ, Україну беззастережно підтримують Північноатлантичний альянс, Європейський Союз та Сполучені Штати Америки.

У Сенаті Польщі також переконані, що діалог із Москвою можливий.

«Однак він (діалог, – ред.) не може проходити у ситуації військового шантажу, підриву принципу непорушності кордонів у Європі та гібридних атак на демократичні інституції. Умовою цього діалогу є відведення російських військ від кордону з Україною», – вказується у документі.

На днях стало відомо, що уряд Польщі надасть військову допомогу Україні. Також до Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

За даними НАТО, Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни. Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.

Як відомо, Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України.

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