«Нафтогаз» відновив імпорт газу: які країни постачатимуть Україні паливо

НАК закуповуватиме газ з Угорщини, Словаччини та Польщі

Уряд тримає у таємниці ціну, за якою «Нафтогаз» закупив паливо у сусідів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» з лютого розпочав імпорт газу та планує всього за місяць закупити 300 мільйонів кубометрів газу. Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів на брифінгу.

За його словами, купують як приватні гравці, так і НАК «Нафтогаз». Проте він не може розголошувати ціну, адже це комерційна таємниця. Міністр зауважив, що ціна зараз становить від 900 до 1000 доларів за тисячу кубів.

Із урахуванням угод, які Україна уклала зі Словаччиною та Угорщиною, наразі гарантовані потужності для імпорту становлять 50 млн кубів на добу.

«Цього абсолютно достатньо, аби наповнити сховища», – додав він.

Загалом цього місяця «Нафтогаз» планує імпортувати близько 300 млн кубометрів газу, переважно за напрямками зі Словаччини, Угорщини та Польщі.

Із урахуванням названих міністром цін, такий обсяг імпорту може коштувати НАКу від 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Для проходження наступного опалювального сезону Україні доведеться імпортувати газ, на що знадобиться близько $7 млрд доларів.

Наприкінці січня стало відомо, що запаси газу в Україні стрімко зменшуються

До слова, США працюють над забезпеченням Європи газом на випадок війни з Росією.

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