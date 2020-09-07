Ціни на яблука цього року побили усі рекорди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нині на ринках України яблука коштують 16-30 грн/кг

Яблука в Україні коштують як заморські фрукти

Вересень 2020 року відзначився найдорожчими яблуками за всю історію незалежної України. Порівняно з минулим роком, ціни вищі щонайменше в 1,5 рази.

Як можна помітити на ринках і у супермаркетах, наразі яблука коштують приблизно від 16 до 30 грн/кг.

«У Польщі яблука дешевші в 1,5 раза. Сусідня країна може збирати понад 4 мільйони тонн яблук. В Україні в найурожайніший 2018 рік зібрали 1,25 млн т», - розповіла Тетяна Гетьман, експерт плодоовочевого ринку, пише gazeta.ua.

Однак, порівняно з серпнем подешевшали кавуни. Ціна впала з 10 грн/кг до 7-8 грн/кг. Дині в середньому продають по 15 грн/кг. Виноград кишмиш можна придбати від 35 грн/кг. Кілограм персиків коштує 40 грн.

Нагадаємо, що у серпні експерти повідомили, що в Україні імпортні фрукти витісняють вітчизняні. Зазначається, що найбільшими поставками з-за кордону були цитрусові, банани, інші екзотичні фрукти. Зокрема, за пів року українські компанії імпортували 182 тисячі тонн цитрусових на 129 мільйонів доларів, а також 174 тисяч тонн бананів на 96 мільйонів доларів.

Разом з тим в Україні різко падають ціни на цибулю. Основні гуртові угоди з продажу цибулі укладаються в межах 2,50-4 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також повідомлялося, закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників.

Читайте також:



