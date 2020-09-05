  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників

    • Розсилка
    Світові ціни на пшеницю продовжують зростати на тлі обмеженої пропозицій з боку основних країн-експортерів - Закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників
    Світові ціни на пшеницю продовжують зростати на тлі обмеженої пропозицій з боку основних країн-експортерів

    Котирування продовжили зростати внаслідок зниження курсу євро відносно долара

    Трейдери в Україні підняли закупівельні ціни на пшеницю на 2-3 $/т до 198-200 $/т в порту, а завдяки зростанню курсу долара гривневі, ціни виросли на 100-120 грн/т до 6450-6550 грн/т. Про це повідомляють аналітики електронної зернової біржі ГрейнТрейд.

    Причиною зростання цін стало стримування продажів виробниками, які очікували підвищення цін до психологічного рівня 6000 грн/т на базисі FCA-господарство або 200 $/т в порту.

    В країнах ЄС встановилася сприятлива для сівби озимини погода, що мало б знизити ціни на європейську пшеницю на тлі низького експортного попиту. Проте котирування продовжили зростати внаслідок зниження курсу євро відносно долара до рівня 1,182 $/€.

    Вересневі ф’ючерси борошномельної пшениці на MATIF виросли на 2,5 €/т до 192,5 €/т або 227,6 $/т, а грудневі на 0,5 €/т до 188 €/т або 222,2 $/т.

    Загалом світові ціни на пшеницю продовжують зростати на тлі обмеженої пропозицій з боку основних країн-експортерів, незважаючи на фундаментальні чинники у вигляді високих перехідних запасів та значної пропозиції у світовому балансі.

    Нагадаємо, початок осені співпав зі зміцненням долара – минулого тижня його готівковий курс до гривні підвищився на 20 копійок, майже досягнувши верхньої межі прогнозованого раніше експертами коридору в 27,80 грн/долар. 

    Читайте також:
    Україна вийшла на друге місце у світі за валютною виручкою від експорту зерна
    ЄС ціни зерно Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ