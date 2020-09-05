Закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників



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Світові ціни на пшеницю продовжують зростати на тлі обмеженої пропозицій з боку основних країн-експортерів

Котирування продовжили зростати внаслідок зниження курсу євро відносно долара

Трейдери в Україні підняли закупівельні ціни на пшеницю на 2-3 $/т до 198-200 $/т в порту, а завдяки зростанню курсу долара гривневі, ціни виросли на 100-120 грн/т до 6450-6550 грн/т. Про це повідомляють аналітики електронної зернової біржі ГрейнТрейд.

Причиною зростання цін стало стримування продажів виробниками, які очікували підвищення цін до психологічного рівня 6000 грн/т на базисі FCA-господарство або 200 $/т в порту.

В країнах ЄС встановилася сприятлива для сівби озимини погода, що мало б знизити ціни на європейську пшеницю на тлі низького експортного попиту. Проте котирування продовжили зростати внаслідок зниження курсу євро відносно долара до рівня 1,182 $/€.

Вересневі ф’ючерси борошномельної пшениці на MATIF виросли на 2,5 €/т до 192,5 €/т або 227,6 $/т, а грудневі на 0,5 €/т до 188 €/т або 222,2 $/т.

Загалом світові ціни на пшеницю продовжують зростати на тлі обмеженої пропозицій з боку основних країн-експортерів, незважаючи на фундаментальні чинники у вигляді високих перехідних запасів та значної пропозиції у світовому балансі.

Нагадаємо, початок осені співпав зі зміцненням долара – минулого тижня його готівковий курс до гривні підвищився на 20 копійок, майже досягнувши верхньої межі прогнозованого раніше експертами коридору в 27,80 грн/долар.

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