В Україні почали падати ціни на яблука. Прогноз фахівців



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Українцям не слід у цьому році сподіватися на дешеві яблука

Фахівці нарікають на серйозні проблеми з урожаєм ранніх сортів

В Україні на минулому тижні почали знижуватися рекордні ціни на яблука нового врожаю. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, за тиждень гуртова ціна на яблуко ранніх сортів на українському ринку знизилася в середньому на 10%. Виробники пропонують фрукти за ціною 14-22 грн/кг залежно від якості та сорту.

За словами садівників, знижувати ціни їх змушує досить висока пропозиція сезонних фруктів, тоді як попит на яблука утримується на низькому рівні.

Але ціни на яблука однаково в середньому в 1,8 раза вище, ніж в аналогічний період минулого року. Аналітики підкреслюють, що це сталося через пізній початок сезону, а також зменшення валового збору ранніх яблук в Україні.

«Урожай раннього яблука в поточному сезоні буде трохи нижче, ніж у минулому році у зв’язку з хвилею весняних приморозків», – попереджають експерти.

Як розповів голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, українцям не слід у цьому році сподіватися на дешеві яблука.

«У вересні можуть подешевшати яблука, адже їх урожай очікується непоганий, ціни можуть впасти вдвічі проти нинішніх, – прогнозує фахівець. – Але в грошах це все одно виявиться дуже дорого – 24-26 грн за кіло українських яблук».

Також нагадаємо, що загалом у червні ціни в Україні зросли на 0,2%.

Крім того за тиждень кавуни в Україні здешевшали вдвічі.

Нагадаємо, в Україні за місяць подешевшала свинина, молоко та пиво.

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