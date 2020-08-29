Coca-Cola скоротить 4000 робочих місць



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Витрати Coca-Cola, пов’язані з глобальним скороченням штату, складуть від 350 до 550 млн дол

Компанія планує оптимізувати продукцію та сфокусуватися на розвитку п’яти основних категорій

Компанія Coca-Cola оголосила про скорочення близько 4000 робочих місць в США, Канаді та Пуерто-Ріко.

Про це повідомляє CNN.

Компанія здійснить поділ на дев’ять нових підрозділів в рамках чотирьох географічних сегментів, а не на 17, як зараз. Таким чином компанія планує перерозподіл ресурсів, а також скорочення співробітників, як добровільні, так і недобровільні.

Coca-Cola також планує оптимізувати продукцію та сфокусуватися на розвитку п’яти основних категорій: Coca-Cola, газовані напої з різними смаками, вода, спортивні напої, кава і чай, а також соки і молоко.

Витрати Coca-Cola, пов’язані з глобальним скороченням штату, складуть від 350 до 550 млн дол.

Нагадаємо, 18 червня 2020 року, працівники Київського технічного підрозділу 0672 заводу Coca Cola провели акцію протесту під гаслом «Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!».

Як повідомлялося, 27 червня, найбільший в світі виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Company щонайменше на 30 днів відмовиться від розміщення реклами в усіх соціальних мережах в зв’язку з бойкотом Facebook. Це робиться, щоб висловити протест у зв’язку з відсутністю регулювання контенту з ненависницькими висловлюваннями, расизмом і насильством.

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