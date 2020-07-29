Forbes оприлюднив ТОП-100 найдорожчих брендів світу



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Як і минулого року, на перших місцях розташувалися, відповідно, бренди: Apple, вартістю $241,2 млрд, Google ($207,5 млрд), Microsoft ($162,9 млрд),

Загальна вартість 100 найдорожчих брендів склала $2,54 трлн, понад 50 з них належать американським компаніям

Журнал Forbes склав рейтинг найдорожчих брендів світу. Топ опублікований у середу, 29 липня.

Як і минулого року, на перших місцях розташувалися, відповідно, бренди:

Apple, вартістю $241,2 млрд,

Google ($207,5 млрд),

Microsoft ($162,9 млрд),

Amazon ($135,4 млрд)

Facebook ($70,3 млрд).

Потім йдуть Coca-Cola, Disney, Samsung, Louis Vuitton і McDonald's.

У 2019 році в десятку лідерів входила Toyota, але в цьому році, втративши 7% вартості, вона зайняла лише 11 місце. Louis Vuitton, що раніше не входив у десятку найдорожчих брендів, подорожчав на 20%, зайнявши таким чином дев'ятий рядок.

Відзначимо, що з десятки лідерів лише Facebook і Samsung втратили у вартості 21% і 5% відповідно, інші марки стали дорожчі.

У той же час Netflix, що показав за рік найбільше зростання в 72%, розташувався на 26-му місці. Також у вартості значно додали Chanel (зростання на 42%), Amazon (40%), Microsoft (30%), Paypal (24%).

Загальна вартість 100 найдорожчих брендів склала $2,54 трлн. Більше 50 з них належать американським компаніям, 10 брендів - з Німеччини, дев'ять - з Франції, на Японію і Швейцарію припадають шість і п'ять відповідно.

Найбільш представлені в переліку марки технологічних компаній: у списку їх 20. 14 брендів належать фірмам фінансових послуг, 11 - автомобільного сектора, вісім - сфері продажів.