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    Генасамблея ООН розгляне гуманітарні наслідки війни РФ проти України

    Рішення про проведення спеціальної надзвичайної сесії Генасамблеї ООН ухвалила Рада Безпеки ООН 27 березня - Генасамблея ООН розгляне гуманітарні наслідки війни РФ проти України
    Рішення про проведення спеціальної надзвичайної сесії Генасамблеї ООН ухвалила Рада Безпеки ООН 27 березня

    Сесія планує ухвалити резолюцію «Гуманітарні наслідки агресії проти України»

    У середу, 23 березня, у Нью-Йорку продовжить роботу спеціальна надзвичайна сесія Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Україні. Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 16:00 за Києвом), повідомляє Укрінформ.

    Сесія має розглянути гуманітарні питання, пов’язані з російським вторгненням, і ухвалити резолюцію «Гуманітарні наслідки агресії проти України», підготовлену двома десятками країн і підтриману близько 80 державами-членами.

    Нагадаємо, попереднє засідання надзвичайної сесії Генасамблеї відбулося 28 лютого – 2 березня.

    2 березня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України», яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

    За резолюцію проголосувала 141 країна, проти – 5 (Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія), утрималося – 35.

    Рішення про проведення спеціальної надзвичайної сесії Генасамблеї ООН ухвалила Рада Безпеки ООН 27 березня, оскільки Росія, яка займає місце СРСР як постійного члена, скористалася правом вето й заблокувала ухвалення відповідної резолюції на рівні Радбезу.

    До слова, депутати Європарламенту вважають, що після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції.

    Теги: росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
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    Генасамблея ООН розгляне гуманітарні наслідки війни РФ проти України