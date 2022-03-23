Генасамблея ООН розгляне гуманітарні наслідки війни РФ проти України

Сесія планує ухвалити резолюцію «Гуманітарні наслідки агресії проти України»

У середу, 23 березня, у Нью-Йорку продовжить роботу спеціальна надзвичайна сесія Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Україні. Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 16:00 за Києвом), повідомляє Укрінформ.

Сесія має розглянути гуманітарні питання, пов’язані з російським вторгненням, і ухвалити резолюцію «Гуманітарні наслідки агресії проти України», підготовлену двома десятками країн і підтриману близько 80 державами-членами.

Нагадаємо, попереднє засідання надзвичайної сесії Генасамблеї відбулося 28 лютого – 2 березня.

2 березня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України», яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

За резолюцію проголосувала 141 країна, проти – 5 (Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія), утрималося – 35.

Рішення про проведення спеціальної надзвичайної сесії Генасамблеї ООН ухвалила Рада Безпеки ООН 27 березня, оскільки Росія, яка займає місце СРСР як постійного члена, скористалася правом вето й заблокувала ухвалення відповідної резолюції на рівні Радбезу.

До слова, депутати Європарламенту вважають, що після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції.