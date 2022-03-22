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    Економіка та фінанси

    Криптобіржа Binance відключила вісім російських банків

    Система автоматично закрила доступ - Криптобіржа Binance відключила вісім російських банків
    Система автоматично закрила доступ
    фото з відкритих джерел

    Підсанкційні фінустанови країни-агресорки не зможуть проводити транзакцій

    Одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відключила від P2P транзакцій ряд російських банків і платіжних систем, які потрапили в санкційний список. Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України.

    Після ретельної перевірки наступні способи оплати були виключені зі списку Віпапсе P2P:

    • Сбєрбанк;
    • Газпромбанк;
    • Альфа Банк;
    • Откритіє;
    • ВТБ;
    • Переказ із банківської картки (Росія);
    • SBP – Швидкий банківський переказ;
    • Мір.

    Всі оголошення, що містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою.

    «Держфінмоніторинг висловлює щиру подяку Вinance за роботу, спрямовану на забезпечення законного та регульованого обігу віртуальних активів на території України та світу, а також участь у протидії віроломній злочинній агресії Росії проти мирної України», – йдеться в повідомленні.

    Раніше стало відомо, що криптобіржа Binance не підтримуватиме картки Mastercard та Visa з Росії.

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    Теги: росія окупанти державна служба банк війна Україна криптовалюта окупація #stoprussia
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    Криптобіржа Binance відключила вісім російських банків