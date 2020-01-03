ДБР заплатить 5 млн грн фірмі-фігурантці свого розслідування - ЗМІ



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За даними ЗМІ, ДБР не вперше закуповує щось у фігурантів власних розслідувань

Державне бюро розслідувань підписало угоду про купівлю на майже 5 млн грн програмного забезпечення Microsoft Office у фірми «Ай Ай Ті Трейдінг», яка фігурує в розслідуванні відомства щодо розтрати державних коштів. Про це з посиланням на інформацію з системи публічних закупівель Prozorro повідомляє «Слідство.Інфо».

Тендер завершено 11 грудня. Серед шести компаній-учасниць найвигіднішу ціну запропонувала «Ай Ай Ті Трейдінг».

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, компанія фігурує у кримінальному провадженні, пов'язаному з розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час держзакупівель у 2018 році.

За даними слідства, представники фірми у змові з посадовими особами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації завдали держбюджету України збитків на майже 300 тис. грн.

У жовтні 2019 року Печерський райсуд Києва надав слідчим ДБР доступ до документації «Ай Ай Ті Трейдінг».

Також нещодавно компанія підписала договір з Управлінням справами Верховної Ради. Їм «Ай Ай Ті Трейдінг» за 2,6 млн гривень поставить понад 450 пакетів програмного забезпечення Microsoft Office для комп'ютерів.

«Слідство.Інфо» також зазначає, що ДБР не вперше закуповує щось у фігурантів власних розслідувань. В середині грудня Бюро закупило техніки на 35 млн гривень у фігуранта розслідувань про розкрадання державних коштів. А до цього ДБР уклало договір на більш ніж 77 млн гривень з фірмою, яка раніше завищувала ціни на будматеріали при ремонті лікарні.

Раніше повідомлялося, що колишній директор Держбюро розслідувань Роман Труба розкритикував заяву нового керівництва про неефективну роботу органу.