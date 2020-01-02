Труба розкритикував заяву нового керівництва ДБР



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Колишній директор Держбюро розслідувань (ДБР) Роман Труба

Колишній директор ГБР висловив невдоволення тим, що такі висновки були представлені без проведення аудиту

Колишній директор Держбюро розслідувань (ДБР) Роман Труба розкритикував заяву нового керівництва про неефективну роботу органу.

Відповідний пост Труба опублікував у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, 1 січня у прес-службі Державного бюро розслідувань визнали, що відомство не впоралося з першочерговими завданнями в 2019 році.

Колишній директор ГБР сприйняв цю новину негативно та висловив невдоволення тим, що такі висновки були представлені без проведення аудиту.

«Вже прозвучав та найближчими місяцями, думаю, постійно буде звучати меседж про те, що команда ДБР не впоралася з роботою. Подібний висновок зроблено новою керівницею на підставі декількох днів перебування на робочому місці, без жодного аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів. … Інтереси ДБР для нового керівництва – не важливі, головне – довести свою значимість. Задля цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь та роботою працівників», — обурився Труба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

Як повідомлялось, Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.