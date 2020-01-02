Три прокурори у справах Майдану пройшли співбесіди і залишаться на посадах



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Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов успішно пройшли співбесіди в Офісі генерального прокурора

За підсумками співбесід в Офісі генерального прокурора на посадах залишаться прокурори, які розслідували масові розстріли на Майдані.

Про це інформує hromadske.

«Прокурори у справах Майдану Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов успішно пройшли співбесіди в Офісі генерального прокурора та залишаються на займаних посадах», - ідеться в повідомленні.

Загалом за результатами співбесід на керівні посади Офісу генпрокурора зарахували 36 осіб, відмовили чотирьом.

Прокурор Ігор Земсков не став розголошувати деталі співбесіди, адже «більшість питань стосувалися розслідувань».

Земсков обійняв посаду заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Водночас він наголосив на тому, що лишається працювати над справами Майдану.

«Продовжую займатися процесуальним керівництвом під час досудового розслідування та підтриманням обвинувачення у провадженнях, де я старший групи прокурорів», — сказав прокурор.

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора тривали співбесіди щодо затвердження на адміністративні посади. Зокрема, кваліфікаційну атестацію проходять прокурори з минулої прокурорської групи, які розслідували масові розстріли на Майдані: Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов.

Раніше співбесіду успішно пройшов ще один прокурор у справах Майдану Олексій Донський.