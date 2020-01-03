На Київщині у вогні загинули двоє людей



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Пожежа сталася 2 січня в приватному будинку

В Київській області внаслідок пожежі загинули троє людей.

Про це повідомляє Главком з посиланням на джерела в службах оперативного реагування.

Пожежа сталася 2 січня в приватному будинку. Зазначається, що під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих.

«В селі Шпилi Iванкiвського району на вул.Фещенка горів приватний будинок. На місці пожежі виявлені два трупа чоловіка и жінки приблизно 60р.», - йдеться у повідомленні.

Причину пожежі встановлюють, за даним фактом відповідні органи проводять розслідування.

Нагадаємо, на Нікітському бульварі в Москві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро людей.