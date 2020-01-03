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    На Київщині у вогні загинули двоє людей

    • Розсилка
    На Київщині у вогні загинули двоє людей

    Пожежа сталася 2 січня в приватному будинку

    В Київській області внаслідок пожежі загинули троє людей.

    Про це повідомляє Главком з посиланням на джерела в службах оперативного реагування.

    Пожежа сталася 2 січня в приватному будинку. Зазначається, що під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих.

    «В селі Шпилi Iванкiвського району на вул.Фещенка горів приватний будинок. На місці пожежі виявлені два трупа чоловіка и жінки приблизно 60р.», - йдеться у повідомленні.

    Причину пожежі встановлюють, за даним фактом відповідні органи проводять розслідування.

    Нагадаємо, на Нікітському бульварі в Москві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро людей.

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