На Київщині у вогні загинули двоє людей
Пожежа сталася 2 січня в приватному будинку
В Київській області внаслідок пожежі загинули троє людей.
Про це повідомляє Главком з посиланням на джерела в службах оперативного реагування.
Пожежа сталася 2 січня в приватному будинку. Зазначається, що під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих.
«В селі Шпилi Iванкiвського району на вул.Фещенка горів приватний будинок. На місці пожежі виявлені два трупа чоловіка и жінки приблизно 60р.», - йдеться у повідомленні.
Причину пожежі встановлюють, за даним фактом відповідні органи проводять розслідування.
Нагадаємо, на Нікітському бульварі в Москві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро людей.