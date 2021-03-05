Депутати та інвестори будуть виводити «зелену» енергетику з боргової кризи

В МФО «Чиста енергія – здорове довкілля» увійшли представники всіх фракцій парламенту

Народні депутати міжфракційного об’єднання (МФО) «Чиста енергія – здорове довкілля» та інвестори в зелену енергетику України заявили про потребу виводити сектор відновлюваної енергетики країни з боргової кризи для того, щоб держава не порушувала, а виконувала свої зобов’язання перед ЄС.

Відповідну заяву було зроблено під час спільного підписання меморандуму з галузевими асоціаціями, яке відбулося 5 березня.

«Основні положення меморандуму – це засади нашої взаємодії з асоціаціями, це підтримка міжнародних і національних інвесторів. Це обмін інформацією і спільна допомога. Це усунення існуючих проблем та подолання бар’єрів для розвитку зеленої енергетики. Це спільні заходи, які ми будемо проводити. І об’єднання зусиль для подолання кризових явищ», – сказав співголова МФО, нардеп Олексій Гончаренко.

Гончаренко також зазначив, що в МФО «Чиста енергія – здорове довкілля» входять представники всіх фракцій парламенту, що свідчить про підтримку депутатами курсу України не перехід від старої, шкідливої енергетики до екологічно-чистої відновлюваної.

В свою чергу нардеп Дмитро Лубінець додав, що через механізм парламентського контролю депутати будуть дивитися і вимагати, щоб всі умови, які прописані «зеленому» меморандумі, були виконані перед інвесторами.

В той же час директора Європейсько-українського енергетичного агентства відчуваю важливість вказала про пріоритетність співпраці асоціацій з парламентом, щоб галузь зеленої енергетиким продовжила розвиток.

«Ми зі свого боку будемо раді надавати максимум експертизи, знань, досвіду, який мають наші члени асоціації. Наразі ми об’єднуємо найбільших інвесторів іноземних, і вони в різних куточках світу вже реалізували свої проєкти. Вони готові ділитися досвідом з Україною, що стосується і розвитку законодавства, і регуляторної бази, щодо підтримання бізнес-клімату», – сказала Гуменюк.

При цьому голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич сказав, що в поточних умовах депутати та асоціації мають сконцентруватися на захисті «зеленої» енергетики від штучних кризових явищ.

«Дуже хочемо, щоб все-таки цей захист і сприяння зеленій енергетиці зрозуміли всі, що в подальшому він повернеться нам так само захистом нашого здорового життя, захистом розвитку нашої української економіки і взагалі впровадженням нових інноваційних проєктів будь-якої інноваційної структури, яка в подальшому має розвиток завдяки саме широкому розповсюдженню зеленої енергетики», – підкреслив Козакевич.

Нагадаємо, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося.

Станом на 1 березня виплачено тільки 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім того, інвестори не бачать ніяких рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з поновлюваних джерел.