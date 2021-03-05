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    План Євросоюзу щодо Covid-паспортів: ЗМІ дізналися три ключові критерії

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    Швидка робота обумовлена необхідністю впровадження системи Covid-паспортів до сезону літніх канікул - План Євросоюзу щодо Covid-паспортів: ЗМІ дізналися три ключові критерії

    Швидка робота обумовлена необхідністю впровадження системи Covid-паспортів до сезону літніх канікул

    У приватному порядку дипломати скаржилися, що схема Єврокомісії була їм нав'язана у стислі терміни

    Так звані Соvid-паспорти, план запровадження яких хочуть представити в ЄС у березні для пришвидшення відкриття кордонів, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

    Про це повідомляє Financial Times з посиланням на проєкт дипломатичної записки.

    «У проєкті дипломатичної записки, яку побачив Financial Times, йдеться про те, що система, ймовірно, базуватиметься на трьох критеріях, зазначених Урсулою фон дер Ляєн (президентом Єврокомісії) у понеділок: дані про негативні тести на Covid-19, вакцинацію та одужання від вірусу для тих, хто раніше був заражений», – пише видання.

    Посли ЄС обговорили цю пропозицію 3 березня. В приватному порядку дипломати скаржилися, що схема Єврокомісії була їм нав'язана у стислі терміни.

    Натомість представники Єврокомісії пояснили, що така швидка робота обумовлена необхідністю впровадження системи Covid-паспортів до сезону літніх канікул.

    До слова, прем’єр України Денис Шмигаль розповів, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації.

    Також глава МОЗ Степанов обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7.

    Теги: ЄС Європа відпочинок паспорт туризм щеплення вакцинація коронавірус
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