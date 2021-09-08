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    Економіка та фінанси

    Державній «Центренерго» бракує 1 млрд грн для проходження опалювального сезону

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    Раніше держкомпанія &laquo;Центренерго&raquo; зверталася до державних банків з проханням надати кредит 1 млрд грн для закупівлі вугілля - Державній «Центренерго» бракує 1 млрд грн для проходження опалювального сезону
    Раніше держкомпанія «Центренерго» зверталася до державних банків з проханням надати кредит 1 млрд грн для закупівлі вугілля

    «Для стабільного проходження опалювального сезону «Центренерго» необхідно 3 млн т вугілля на складах», – Галущак

    Державній компанії «Центренерго» не вистачає 1 млрд грн для закупівлі вугілля і проходження опалювального сезону.

    Про це заявив член дирекції держкомпанії Володимир Галущак під час електроенергетичного форуму, який організував Energy Club.

    «Для стабільного проходження ОЗП нам необхідно 3 млн т вугілля на складах: 2 млн т – це державні шахти, 1 млн т – це імпорт. Cьогодні компанія має дефіцит коштів для купівлі вугілля, який оцінюється в 1 млрд грн», – цитує слова Галущака видання Expro.

    Галущак додав, що компанія вже уклала контракти на імпорт вугілля з Польщі та США через міжнародного трейдера, компанію Trafigura.

    Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту.

    Раніше держкомпанія «Центренерго» зверталася до державних банків з проханням надати кредит 1 млрд грн для закупівлі вугілля.

    Теги: ТЕС кредит вугілля імпорт ТЕЦ Центренерго
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    Державній «Центренерго» бракує 1 млрд грн для проходження опалювального сезону