Для економіки України важливо розблокувати роботу морських портів – заступник міністра економіки

Це дасть Україні 10% до ВВП, 135 млрд грн податкових надходжень та $18 млрд валютної виручки

Для економіки України важливо розблокувати роботу морських портів, які наразі не працюють через російську агресію, і розширити номенклатуру вантажів, насамперед – додавши в неї залізнорудну сировину. Про це розповів заступник міністра фінансів України, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава.

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«Порти Херсона, Миколаєва зараз не використовуються, тому що через агресію РФ проти України заблоковані всі морські торговельні порти України, окрім портів Великої Одеси. Але вони працюють в межах зернової угоди між Україною, Туреччиною, ООН та РФ по експорту зернової продукції з України», – каже Кава.

Він наголосив: для економіки України важливо відновити роботу портів та додати нові позиції до номенклатури експорту.

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«Українська сторона неодноразово пропонувала збільшити номенклатуру вантажів, які могли б експортуватися через українські морські торговельні порти. В першу чергу наша економіка зацікавлена в експорті залізорудної сировини, оскільки Україна є одним із найбільших у світі експортерів залізної руди, і це важливо для забезпечення роботи гірничо-збагачувальних комбінатів як Кривого Рогу, так і Полтавщини», – пояснив Кава.

Як відомо, нещодавно Федерація роботодавців України оприлюднила дослідження впливу повного розблокування портів на економіку України. Згідно з прогнозом, коли вдасться досягнути цієї цілі, це дасть Україні 10% до ВВП, 135 млрд грн податкових надходжень та $18 млрд валютної виручки, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Нагадаємо, Європейська бізнес асоціація звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН), Туреччини, Міністерства закордонних справ та Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з закликом активізувати спільні зусилля та домогтися повного розблокування судноплавства у Чорному морі.