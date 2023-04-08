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Для економіки України важливо розблокувати роботу морських портів – заступник міністра економіки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для економіки України важливо розблокувати роботу морських портів – заступник міністра економіки
фото з відкритих джерел

Це дасть Україні 10% до ВВП, 135 млрд грн податкових надходжень та $18 млрд валютної виручки

Для економіки України важливо розблокувати роботу морських портів, які наразі не працюють через російську агресію, і розширити номенклатуру вантажів, насамперед – додавши в неї залізнорудну сировину. Про це розповів заступник міністра фінансів України, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава.

«Порти Херсона, Миколаєва зараз не використовуються, тому що через агресію РФ проти України заблоковані всі морські торговельні порти України, окрім портів Великої Одеси. Але вони працюють в межах зернової угоди між Україною, Туреччиною, ООН та РФ по експорту зернової продукції з України», – каже Кава.

Він наголосив: для економіки України важливо відновити роботу портів та додати нові позиції до номенклатури експорту.

«Українська сторона неодноразово пропонувала збільшити номенклатуру вантажів, які могли б експортуватися через українські морські торговельні порти. В першу чергу наша економіка зацікавлена в експорті залізорудної сировини, оскільки Україна є одним із найбільших у світі експортерів залізної руди, і це важливо для забезпечення роботи гірничо-збагачувальних комбінатів як Кривого Рогу, так і Полтавщини», – пояснив Кава.

Як відомо, нещодавно Федерація роботодавців України оприлюднила дослідження впливу повного розблокування портів на економіку України. Згідно з прогнозом, коли вдасться досягнути цієї цілі, це дасть Україні 10% до ВВП, 135 млрд грн податкових надходжень та $18 млрд валютної виручки, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Нагадаємо, Європейська бізнес асоціація звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН), Туреччини, Міністерства закордонних справ та Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з закликом активізувати спільні зусилля та домогтися повного розблокування судноплавства у Чорному морі.

Теги: Україна бізнес економіка

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