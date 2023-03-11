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Церковні свята у березні 2023 року: календар на кожен день

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Церковні свята у березні 2023 року: календар на кожен день
У цьому матеріалі дивіться, які церковні свята у березні 2023 року. Не забудьте зберегти, щоб не втратити
фото з відкритих джерел

У православному календарі на березень буде кілька важливих церковних свят

У перший місяць весни пройде чимало релігійних свят та важливих днів для православних вірян. Церква також вшановуватиме пам'ять преподобного Феодора Києво-Печерського та преподобного Олексія, преподобної мучениці Євдокії, 42 аморійських мучеників та інших.

Також у березні віряни готуються до Воскресіння Христового, адже триває Великий піст, який закінчується напередодні Великодня. Зазначимо, що Великий піст розпочався після Масляної і триватиме до Великодня, тобто з 27 лютого по 15 квітня.
 
Далі дивіться православний календар на березень 2023 року, де вказано дні посту та важливі дати.

Православні церковні свята в березні 2023 року

Церковні свята у березні 2023 року: календар на кожен день фото 1

1 березня 2023 року, середа

  • Великий піст 3 день.
  • Святителя Макарія (Невського), митрополита Московського та Коломенського.
  • Мучеників Памфіла, пресвітера, Валента, диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї.

2 березня 2023 року, четвер

  • Великий піст 4 день.
  • Преподобного Феодора Києво-Печерського.

3 березня 2023 року, п'ятниця

  • Великий піст 5 день.
  • Святителя Лева I, папи Римського.
  • Преподобного Косми Яхромського.

4 березня 2023 року, субота

  • Великий піст 6 день.
  • Апостола від 70-ти Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії, апостола від 70-ти Архипа.
  • Преподобного Феодора Санаксарського.

5 березня 2023 року, неділя

  • Великий піст 7 день.
  • Преподобного Лева, єпископа Катанського.
  • Преподобномученика Корнилія Псково-Печерського, ігумена.
  • Преподобного Агафона Печерського.

6 березня 2023 року, понеділок

  • Великий піст 8 день.
  • Преподобного Тимофія Олімпійського.
  • Святителя Євстафія, архієпископа Антіохійського.

7 березня 2023 року, вівторок

  • Великий піст 9 день.
  • Набуття сил мучеників, що в Євгенії.

8 березня 2023 року, середа

  • Великий піст 10 день.
  • Священномученика Полікарпа Смирнського, єпископа.

9 березня 2023 року, четвер

  • Великий піст 11 день.
  • 1-е та 2-ге здобуття глави пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана.

10 березня 2023 року, п'ятниця

  • Великий піст 12 день.
  • Святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

11 березня 2023 року, субота

  • Великий піст 13 день.
  • Святителя Порфирія, архієпископа Газського.
  • Субота 2-го тижня Великого посту.

12 березня 2023 року, неділя

  • Великий піст 14 день.
  • Преподобного Прокопія Декаполіта.
  • Преподобного Тита, пресвітера Печерського.
  • Преподобного Тита Печерського, колишнього воїна.

13 березня 2023 року, понеділок

  • Великий піст 15 день.
  • Преподобного Василя Декаполіта.
  • Преподобного Кассіана (Іоанна Кассіана) Римлянина, ієромонаха.

14 березня 2023 року, вівторок

  • Великий піст 16 день.
  • Преподобномучениці Євдокії Іліопольської, ігуменії.

15 березня 2023 року, середа

  • Великий піст 17 день.
  • Священномученика Феодота, єпископа Киринейського.

16 березня 2023 року, четвер

  • Великий піст 18 день.
  • Мучеників Євтропія, Клеоніка та Василиска.

17 березня 2023 року, п'ятниця

  • Великий піст 19 день.
  • Преподобного Герасима Йорданського.
  • Мучеників Павла та Юліанії.

18 березня 2023 року, субота

  • Великий піст 20 день.
  • Мученика Конона Ісаврійського.
  • Субота 3-го тижня Великого посту.

19 березня 2023 року, неділя

  • Великий піст 21 день.
  • Мучеників 42-х в Аммореї: Костянтина, Аетія, Феофіла, Феодора, Меліссена, Калліста, Васоя та інших з ними.

20 березня 2023 року, понеділок

  • Великий піст 22 день.
  • Священномучеників, які в Херсонесі єпископували: Василя, Єфрема, Капітона, Євгена, Єферія, Єлпідія та Агафодора.

21 березня 2023 року, вівторок

  • Великий піст 23 день.
  • Преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомідійського.

22 березня 2023 року, середа

  • Великий піст 24 день.
  • 40 мучеників, що в Севастійському озері страждали.

23 березня 2023 року, четвер

  • Великий піст 25 день.
  • Мучеників Кодрата, Кіпріана, Анекта та Кріскента.

24 березня 2023 року, п'ятниця

  • Великий піст 26 день.
  • Святителя Софронія, патріарха Єрусалимського
  • Святителя Софронія, єпископа Врачанського
  • Преподобного Софронія Печерського, самітника.

25 березня 2023 року, субота

  • Великий піст 27 день.
  • Преподобного Феофана Сповідника, Сігріанського.
  • Преподобного Симеона Нового Богослова, ігумена.
  • Святителя Григорія Двоєслова, папи Римського.
  • Субота 4-го тижня Великого посту.

26 березня 2023 року, неділя

  • Великий піст 28 день.
  • Перенесення мощів святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.

27 березня 2023 року, понеділок

  • Великий піст 29 день.
  • Преподобного Венедикта Нурсійського, ігумена.

28 березня 2023 року, вівторок

  • Великий піст 30 день.
  • Священномученика Олександра Сідського (Памфілійського), пресвітера.
  • Мучеників Агапія та з ним семи мучеників.

29 березня 2023 року, середа

  • Великий піст 31 день.
  • Мученика Папи Ларандського.
  • Мученика Савина Єрмопольського (Єгипетського).

30 березня 2023 року, четвер 

  • Великий піст 32 день.
  • Преподобного Олексія людини Божої.

31 березня 2023 року, п'ятниця

  • Великий піст 33 день.
  • Святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. 
Теги: Українська православна церква релігія українці Україна Великий пост свята церква

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