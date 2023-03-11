Церковні свята у березні 2023 року: календар на кожен день
У православному календарі на березень буде кілька важливих церковних свят
У перший місяць весни пройде чимало релігійних свят та важливих днів для православних вірян. Церква також вшановуватиме пам'ять преподобного Феодора Києво-Печерського та преподобного Олексія, преподобної мучениці Євдокії, 42 аморійських мучеників та інших.
Також у березні віряни готуються до Воскресіння Христового, адже триває Великий піст, який закінчується напередодні Великодня. Зазначимо, що Великий піст розпочався після Масляної і триватиме до Великодня, тобто з 27 лютого по 15 квітня.
Далі дивіться православний календар на березень 2023 року, де вказано дні посту та важливі дати.
Православні церковні свята в березні 2023 року
1 березня 2023 року, середа
- Великий піст 3 день.
- Святителя Макарія (Невського), митрополита Московського та Коломенського.
- Мучеників Памфіла, пресвітера, Валента, диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї.
2 березня 2023 року, четвер
- Великий піст 4 день.
- Преподобного Феодора Києво-Печерського.
3 березня 2023 року, п'ятниця
- Великий піст 5 день.
- Святителя Лева I, папи Римського.
- Преподобного Косми Яхромського.
4 березня 2023 року, субота
- Великий піст 6 день.
- Апостола від 70-ти Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії, апостола від 70-ти Архипа.
- Преподобного Феодора Санаксарського.
5 березня 2023 року, неділя
- Великий піст 7 день.
- Преподобного Лева, єпископа Катанського.
- Преподобномученика Корнилія Псково-Печерського, ігумена.
- Преподобного Агафона Печерського.
6 березня 2023 року, понеділок
- Великий піст 8 день.
- Преподобного Тимофія Олімпійського.
- Святителя Євстафія, архієпископа Антіохійського.
7 березня 2023 року, вівторок
- Великий піст 9 день.
- Набуття сил мучеників, що в Євгенії.
8 березня 2023 року, середа
- Великий піст 10 день.
- Священномученика Полікарпа Смирнського, єпископа.
9 березня 2023 року, четвер
- Великий піст 11 день.
- 1-е та 2-ге здобуття глави пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана.
10 березня 2023 року, п'ятниця
- Великий піст 12 день.
- Святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.
11 березня 2023 року, субота
- Великий піст 13 день.
- Святителя Порфирія, архієпископа Газського.
- Субота 2-го тижня Великого посту.
12 березня 2023 року, неділя
- Великий піст 14 день.
- Преподобного Прокопія Декаполіта.
- Преподобного Тита, пресвітера Печерського.
- Преподобного Тита Печерського, колишнього воїна.
13 березня 2023 року, понеділок
- Великий піст 15 день.
- Преподобного Василя Декаполіта.
- Преподобного Кассіана (Іоанна Кассіана) Римлянина, ієромонаха.
14 березня 2023 року, вівторок
- Великий піст 16 день.
- Преподобномучениці Євдокії Іліопольської, ігуменії.
15 березня 2023 року, середа
- Великий піст 17 день.
- Священномученика Феодота, єпископа Киринейського.
16 березня 2023 року, четвер
- Великий піст 18 день.
- Мучеників Євтропія, Клеоніка та Василиска.
17 березня 2023 року, п'ятниця
- Великий піст 19 день.
- Преподобного Герасима Йорданського.
- Мучеників Павла та Юліанії.
18 березня 2023 року, субота
- Великий піст 20 день.
- Мученика Конона Ісаврійського.
- Субота 3-го тижня Великого посту.
19 березня 2023 року, неділя
- Великий піст 21 день.
- Мучеників 42-х в Аммореї: Костянтина, Аетія, Феофіла, Феодора, Меліссена, Калліста, Васоя та інших з ними.
20 березня 2023 року, понеділок
- Великий піст 22 день.
- Священномучеників, які в Херсонесі єпископували: Василя, Єфрема, Капітона, Євгена, Єферія, Єлпідія та Агафодора.
21 березня 2023 року, вівторок
- Великий піст 23 день.
- Преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомідійського.
22 березня 2023 року, середа
- Великий піст 24 день.
- 40 мучеників, що в Севастійському озері страждали.
23 березня 2023 року, четвер
- Великий піст 25 день.
- Мучеників Кодрата, Кіпріана, Анекта та Кріскента.
24 березня 2023 року, п'ятниця
- Великий піст 26 день.
- Святителя Софронія, патріарха Єрусалимського
- Святителя Софронія, єпископа Врачанського
- Преподобного Софронія Печерського, самітника.
25 березня 2023 року, субота
- Великий піст 27 день.
- Преподобного Феофана Сповідника, Сігріанського.
- Преподобного Симеона Нового Богослова, ігумена.
- Святителя Григорія Двоєслова, папи Римського.
- Субота 4-го тижня Великого посту.
26 березня 2023 року, неділя
- Великий піст 28 день.
- Перенесення мощів святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.
27 березня 2023 року, понеділок
- Великий піст 29 день.
- Преподобного Венедикта Нурсійського, ігумена.
28 березня 2023 року, вівторок
- Великий піст 30 день.
- Священномученика Олександра Сідського (Памфілійського), пресвітера.
- Мучеників Агапія та з ним семи мучеників.
29 березня 2023 року, середа
- Великий піст 31 день.
- Мученика Папи Ларандського.
- Мученика Савина Єрмопольського (Єгипетського).
30 березня 2023 року, четвер
- Великий піст 32 день.
- Преподобного Олексія людини Божої.
31 березня 2023 року, п'ятниця
- Великий піст 33 день.
- Святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.
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