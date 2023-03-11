Церковні свята у березні 2023 року: календар на кожен день

У цьому матеріалі дивіться, які церковні свята у березні 2023 року. Не забудьте зберегти, щоб не втратити

У православному календарі на березень буде кілька важливих церковних свят

У перший місяць весни пройде чимало релігійних свят та важливих днів для православних вірян. Церква також вшановуватиме пам'ять преподобного Феодора Києво-Печерського та преподобного Олексія, преподобної мучениці Євдокії, 42 аморійських мучеників та інших.

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Також у березні віряни готуються до Воскресіння Христового, адже триває Великий піст, який закінчується напередодні Великодня. Зазначимо, що Великий піст розпочався після Масляної і триватиме до Великодня, тобто з 27 лютого по 15 квітня.



Далі дивіться православний календар на березень 2023 року, де вказано дні посту та важливі дати.

Православні церковні свята в березні 2023 року

1 березня 2023 року, середа

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Великий піст 3 день.

Святителя Макарія (Невського), митрополита Московського та Коломенського.

Мучеників Памфіла, пресвітера, Валента, диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї.

2 березня 2023 року, четвер

Великий піст 4 день.

Преподобного Феодора Києво-Печерського.

3 березня 2023 року, п'ятниця

Великий піст 5 день.

Святителя Лева I, папи Римського.

Преподобного Косми Яхромського.

4 березня 2023 року, субота

Великий піст 6 день.

Апостола від 70-ти Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії, апостола від 70-ти Архипа.

Преподобного Феодора Санаксарського.

5 березня 2023 року, неділя

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Великий піст 7 день.

Преподобного Лева, єпископа Катанського.

Преподобномученика Корнилія Псково-Печерського, ігумена.

Преподобного Агафона Печерського.

6 березня 2023 року, понеділок

Великий піст 8 день.

Преподобного Тимофія Олімпійського.

Святителя Євстафія, архієпископа Антіохійського.

7 березня 2023 року, вівторок

Великий піст 9 день.

Набуття сил мучеників, що в Євгенії.

8 березня 2023 року, середа

Великий піст 10 день.

Священномученика Полікарпа Смирнського, єпископа.

9 березня 2023 року, четвер

Великий піст 11 день.

1-е та 2-ге здобуття глави пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана.

10 березня 2023 року, п'ятниця

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Великий піст 12 день.

Святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

11 березня 2023 року, субота

Великий піст 13 день.

Святителя Порфирія, архієпископа Газського.

Субота 2-го тижня Великого посту.

12 березня 2023 року, неділя

Великий піст 14 день.

Преподобного Прокопія Декаполіта.

Преподобного Тита, пресвітера Печерського.

Преподобного Тита Печерського, колишнього воїна.

13 березня 2023 року, понеділок

Великий піст 15 день.

Преподобного Василя Декаполіта.

Преподобного Кассіана (Іоанна Кассіана) Римлянина, ієромонаха.

14 березня 2023 року, вівторок

Великий піст 16 день.

Преподобномучениці Євдокії Іліопольської, ігуменії.

15 березня 2023 року, середа

Великий піст 17 день.

Священномученика Феодота, єпископа Киринейського.

16 березня 2023 року, четвер

Великий піст 18 день.

Мучеників Євтропія, Клеоніка та Василиска.

17 березня 2023 року, п'ятниця

Великий піст 19 день.

Преподобного Герасима Йорданського.

Мучеників Павла та Юліанії.

18 березня 2023 року, субота

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Великий піст 20 день.

Мученика Конона Ісаврійського.

Субота 3-го тижня Великого посту.

19 березня 2023 року, неділя

Великий піст 21 день.

Мучеників 42-х в Аммореї: Костянтина, Аетія, Феофіла, Феодора, Меліссена, Калліста, Васоя та інших з ними.

20 березня 2023 року, понеділок

Великий піст 22 день.

Священномучеників, які в Херсонесі єпископували: Василя, Єфрема, Капітона, Євгена, Єферія, Єлпідія та Агафодора.

21 березня 2023 року, вівторок

Великий піст 23 день.

Преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомідійського.

22 березня 2023 року, середа

Великий піст 24 день.

40 мучеників, що в Севастійському озері страждали.

23 березня 2023 року, четвер

Великий піст 25 день.

Мучеників Кодрата, Кіпріана, Анекта та Кріскента.

24 березня 2023 року, п'ятниця

Великий піст 26 день.

Святителя Софронія, патріарха Єрусалимського

Святителя Софронія, єпископа Врачанського

Преподобного Софронія Печерського, самітника.

25 березня 2023 року, субота

Великий піст 27 день.

Преподобного Феофана Сповідника, Сігріанського.

Преподобного Симеона Нового Богослова, ігумена.

Святителя Григорія Двоєслова, папи Римського.

Субота 4-го тижня Великого посту.

26 березня 2023 року, неділя

Великий піст 28 день.

Перенесення мощів святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.

27 березня 2023 року, понеділок

Великий піст 29 день.

Преподобного Венедикта Нурсійського, ігумена.

28 березня 2023 року, вівторок

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Великий піст 30 день.

Священномученика Олександра Сідського (Памфілійського), пресвітера.

Мучеників Агапія та з ним семи мучеників.

29 березня 2023 року, середа

Великий піст 31 день.

Мученика Папи Ларандського.

Мученика Савина Єрмопольського (Єгипетського).

30 березня 2023 року, четвер

Великий піст 32 день.

Преподобного Олексія людини Божої.

31 березня 2023 року, п'ятниця