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Ворог тимчасово відмовився від використання керованих авіабомб: причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог тимчасово відмовився від використання керованих авіабомб: причина
фото ілюстративне

Росія має великий запас авіаційних бомб

Російські окупанти перестали застосовувати керовані авіаційні бомби. Про це розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Поки невідомо чи надовго таке умовне «затишшя».

Зазначається, що в РФ на озброєнні є чимало таких бомб. Здебільшого її використовують для ураження цілі в радіусі від 10 до 20 км.

Гуменюк зазначила, що припинення використання керованих авіаційних бомб, ймовірно, пов'язане з погіршенням погодніх умов.

«Ворог відмовився від використання керованих авіаційних бомб. Це може бути пов'язано з погодними умовами... Погіршилась у нас погода. І можливо через якийсь період, якщо погода покращиться, їх можуть застосовувати», – сказала Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що керовані авіабомби, які застосовує РФ, – це нові виклики для України. Адже бомби типу «ФАБ – 500» у росіян є в достатній кількості. Вони потребують мінімальної доробки, встановлення крил і системи навіть примітивної навігації, і таким чином стають плануючими. Тож Україна має насамперед мати засоби, аби вражати літаки, які випускають ці бомби.

До слова, Повітряні сили підтвердили використання Україною «розумних» авіабомб.

Теги: росія війна Україна

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